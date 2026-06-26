Açık mikrofon gösterileriyle adım attığı komedi dünyasında çok kısa bir sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan Deniz Göktaş hem sahne performansları hem de dijital içerikleriyle adından söz ettirmeye başladı. Vatandaşlar özellikle Deniz Göktaş'ın yaşını ve özel hayatını araştırıyor. Peki, Deniz Göktaş aslen nereli? Deniz Göktaş kaç yaşında, ne mezunu? Deniz Göktaş evli mi? İşte çok merak edilen o soruların yanıtları...

DENİZ GÖKTAŞ KİMDİR? DENİZ GÖKTAŞ NE MEZUNU?

1995 yılında Ankara'nın Mamak ilçesinde doğan Deniz Göktaş, işçi ve memur bir ailenin çocuğu olarak büyüdü. Eğitim hayatına ODTÜ İnşaat Mühendisliği bölümünde iddialı bir giriş yaptı. Ancak bir süre sonra kararını değiştirerek aynı üniversitenin Psikoloji bölümüne geçti ve lisans eğitimini burada tamamladı. Akademik yolculuğunu sinema üzerine sürdürme kararı alan Göktaş, yüksek lisans eğitimini Kadir Has Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde bitirdi.

KOMEDYEN DENİZ GÖKTAŞ NASIL ÜNLÜ OLDU?

Sinema eğitimi için İstanbul'a gelen Göktaş'ın sahne serüvenine TuzBiber Komedi Kulübü'nün açık mikrofon etkinliğiyle başladı. Sahnedeki ilk beş dakikalık performansı izleyicilerden büyük ilgi görünce profesyonel stand-up dünyasına hızlı bir giriş yaptı. Sahnelediği tek kişilik gösterisini, Ses Tiyatrosu'nda "Selam Selam" adıyla kayda aldı ve YouTube'da yayınladı.

Göktaş, korona salgını döneminde podcast dünyasına da adım attı. Spotify'da "Deniz Göktaş'a Ayıracak Vaktim Yok", Deezer'da ise "Haset" isimli yayınlarıyla dinleyici kitlesini iyice büyüttü. Aynı zamanda Uykusuz dergisinde mizah yazıları yazdı ve "Gibi" dizisinin bir bölümü ile "Ben Tek Siz Hepiniz" isimli kısa filmde kamera karşısına geçti.

DENİZ GÖKTAŞ KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

1995 doğumlu olan komedyen Deniz Göktaş, 2026 yılı itibarıyla 31 yaşında. Ankara'nın Mamak ilçesinde dünyaya gelen başarılı ismin ailesinin aslen Çorumlu olduğu biliniyor.

DENİZ GÖKTAŞ EVLİ Mİ?

Sahnede kendi hayatından kesitleri ve gözlemleri sıkça anlatan komedyenin özel hayatı, izleyiciler için büyük bir merak konusu. Vatandaşlar sık sık Deniz Göktaş evli mi sorusuna yanıt arıyor. Ancak Deniz Göktaş'ın evli olup olmadığı bilinmiyor.