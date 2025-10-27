Son Mühür - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 24 Ekim’de casusluk iddialarına ilişkin bir soruşturma başlattı. Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, danışmanı Necati Özkan ile Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın, iddialara göre istihbarat örgütleriyle bağlantılı olduğu öne sürülen Hüseyin Gün ile temas halinde oldukları ileri sürüldü. İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ bu iddiaları kesin bir dille yalanladı. Tele1’e kayyum atanırken, kanalın yönetimine Yeni Şafak yazarı İbrahim Paşalı getirildi.

Cezaevi'ne gönderildi

İmamoğlu, Yanardağ ve Özkan, “siyasi casusluk” suçlamasıyla 26 Ekim’de tutuklandı. Daha önce başka bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunan İmamoğlu ve Özkan, ifadelerinin ardından yeniden cezaevine gönderildi. Gazeteci Merdan Yanardağ’ın ise bu sabah saatlerinde Silivri (Marmara) Cezaevi’ne sevk edildiği bildirildi.