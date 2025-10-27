Duruşma salonundaki sanıkların tavırlarını eleştiren Rıfat Doğan, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:



“Abdurrahman Gençbay salonda çok güzel bir konuşma yaptı. Ancak ne yazık ki eşi Serpil Gençbay’ın da dediği gibi, içeride sanıkları ilk defa ön taraftan gördük ve hâlâ aynı aymazlık, aynı vicdansızlık, aynı rahatlıktalar. Bu herhalde insanın içindeki vicdanla alakalı. O yüzden akıl almıyor bu aymazlıklarını, bu vicdansızlıklarını. İnşallah hak ettikleri cezayı alacaklarına inanıyoruz. Mahkemeye ve adalete güveniyoruz.”

“Kamu vicdanını rahatlatacak bir karar bekliyoruz”

Tüm delillerin sanıklar aleyhine olduğunu belirten Doğan, adaletin sağlanması gerektiğini vurguladı: “Olası kastla açılan iddianamede tüm yönetim kurullarına ilişkin kararların olası kast yönünden verileceğine inanıyoruz. Çünkü bu kamu vicdanını rahatlatacak bir sonuç olacaktır. Bunun dışında adalet yerini bulmayacaktır. Biz sadece adalet istiyoruz.”

“Devlet kimseyi boşa sanık yapmadı”

Sanıklar arasındaki herkesin sorumluluğu bulunduğunu belirten Rıfat Doğan, yargı sürecine dair inancını şu sözlerle ifade etti:



“Mevcutta olası kastla yargılanan yönetim kurulu üyeleri, sıralı müdürler ve tüm sorumluluğu olan sanıkların olası kast üzerinden yargılanması gerektiğine inanıyoruz. İlk duruşmada delillere bu kadar hakim değildik ama süreç ilerledikçe, ‘ne işi var’ dediğimiz insanların bile olası kasttan yargılanması gerektiğini gördük. Devlet kimseyi boşa sanık yapmamış. Hepsinin olası kasttan ceza alacağına inanıyoruz.”

“78 canımızı kaybettik, adalet istiyoruz”

Yangında hayatını kaybeden Nergiz Yıldız’ın kardeşi Figen Ergin de adliye önünde yaptığı açıklamada sanıkların “olası kast” kapsamında cezalandırılmasını istedi. Ergin, “Canlarımızı yitirdik, çok üzgünüz. 78 canımızı katlettiler. Biz olası kast ile yargılanmalarını istiyoruz. Canımız yanıyor, içimiz hâlâ acıyor” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Bolu’nun Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangında 78 kişi yaşamını yitirmiş, onlarca kişi yaralanmıştı. Yangına ilişkin açılan davada otel yönetimi ve sorumlu müdürler “olası kastla insan öldürme” suçundan yargılanıyor. Duruşmalar Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor.