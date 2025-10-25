Son Mühür - 2023 seçimlerinde 46 milletvekiliyle Meclis’e giren İYİ Parti, geçen sürede 17 milletvekilini kaybetti. Meral Akşener’in genel başkanlıktan ayrılmasının ardından partinin liderliğine Müsavat Dervişoğlu getirildi.

Nefes'ten Tarık Işık ve Mahmut Aydın’ın haberine göre, Meral Akşener partiden tamamen çekilmiş değil; parti yönetimi bu durumdan duyduğu rahatsızlık nedeniyle kongre kararı aldı. Yeni yol haritasının kongrede netleşeceği ifade edildi. Nefes, Meclis kulislerinden aktardığı iddialara rağmen, Akşener’in artık politik sahnede yer almadığını ve emekli olduğunu açıkladığını belirtti. Akşener cephesi de İYİ Parti kurucu liderinin siyasetle artık ilgilenmediğini vurguluyor.

İYİ Parti meydanlara iniyor