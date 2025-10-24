Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) siyasi geleceği açısından büyük önem taşıyan ve partinin 38. Olağan ile 21. Olağanüstü Kurultay süreçlerini hedef alan iptal davası, bugün görülen duruşma ile nihayete erdi. Aylardır süren hukuki mücadele, Türkiye siyasetinin odak noktalarından biri haline gelmiş, partinin iç dinamiklerini yakından ilgilendiren bu dava, kamuoyunun da yakından takip ettiği bir süreç olmuştu.

Muhalefetin gözü yüksek mahkemedeydi

Davanın temelini, partinin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde icra ettiği 38. Olağan Kurultay’ının ve takiben 6 Nisan 2025’te gerçekleştirdiği 21. Olağanüstü Kurultay’ının hukuken geçersiz sayılması talebi oluşturuyordu. Davacılar, kurultay süreçlerinde usule aykırı durumlar olduğunu iddia ederek bu kritik toplantıların tüm sonuçlarının iptalini talep etmişlerdi. Bu kurultaylar, partinin teşkilat yapısında ve yönetim kademelerinde kritik kararların alındığı toplantılar olması nedeniyle, açılan iptal davasının sonucu partinin hukuki zeminini ve gelecekteki siyasi hamlelerinin meşruiyetini doğrudan etkileme potansiyeli taşıyordu. Parti camiası, bu belirsizlik ortamının bir an önce son bulmasını bekliyordu.

15 Eylül duruşmasında yaşananlar ve mahkemenin talepleri

Davanın seyrinde önemli bir dönemeç teşkil eden 15 Eylül tarihinde yapılan son ara duruşmada, mahkeme heyeti kapsamlı kararlar almıştı. Özellikle, davacı vekilinin dosyaya sunduğu tüm ihtiyati tedbir taleplerinin, önceki aşamalarda detaylıca incelenmiş olması sebebiyle, bu hususta yeniden bir hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verilmişti.

Hukuki sürecin tamamlanması ve delillerin eksiksiz toplanması adına mahkeme, Ankara 26. Asliye Ceza ve Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemelerinden, ilgili dosyalara ait kesinleşmiş karar metinlerinin ve gerekçeli kararlarının ivedilikle mahkemeye ulaştırılmasını talep eden resmi yazılar (müzekkereler) yazılmasına hükmetmişti. Ayrıca, yargılamanın şeffaflığı adına kritik bir adım atılarak, CHP’den, 21 Eylül’de yapılacağı belirtilen olağanüstü kurultaya ait, seçime katılan ya da katılmayan, oy kullanan ya da kullanmayan tüm delegelerin isim ve birleştirme tutanaklarının detaylı listesi istenmişti. Bu talebin kapsamı, sadece genel kurultay delegeleriyle sınırlı kalmayıp, İstanbul il kongresinde seçime iştirak eden, etmeyen, oy kullanan ya da kullanmayan delege kayıtlarının da dosyaya eklenmesini içeriyordu.

Beklenen gün geldi: Kurultayların akıbeti belli oldu

Mahkemenin talep ettiği tüm bilgi ve belgelerin ilgili kurumlardan dosyaya girmesinin ardından, gözlerin çevrildiği bu kritik dava, nihayet bugün gerçekleştirilen duruşma ile son buldu. Mahkeme heyeti, toplanan tüm deliller, gelen müzekkere cevapları ve taraf vekillerinin son beyanlarının ardından, uzun süren bekleyişi sonlandıran nihai kararını açıkladı.

Bugün gerçekleşen dava sonucunda, mahkeme kurultayların iptali istemlerini reddetme kararı aldı.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, 4-5 Kasım 2023’te yapılan CHP 38. Olağan Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davayı aktif husumet yokluğu ve davanın konusuz kaldığı gerekçesiyle reddine karar verdi. Lütfü Savaş tarafından açılan davanın aktif husumet yokluğu nedeniyle reddine hükmedildi. Diğer davacılar tarafından açılan davanın konusuz kalması nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına karar verildi.