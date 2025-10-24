Son Mühür - Avrupa’daki temsilcilerimiz bu hafta da tarihi bir başarıya imza attı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor, oynadıkları karşılaşmalarda galip gelerek 3’te 3 yaptı. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde sahasında Bodo/Glimt’i 3-1 yenerek sahadan galip ayrıldı. Avrupa’daki bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise Avrupa Ligi’nde Bundesliga ekibi Stuttgart’ı Kerem Aktürkoğlu’nun penaltı golüyle 1-0 mağlup etti. Konferans Ligi’nde ilk maçına çıkan Samsunspor da Ukrayna ekibi Dinamo Kiev’i 3-0 yendi. Bu sonuçlarla birlikte Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 46.000 puana ulaştı ve en yakın rakibi Çekya ile farkı 3,5 puana çıkararak Avrupa’daki yükselişini sürdürdü.
Güncel ülke puanı
- İngiltere – 99.006
- İtalya – 87.803
- İspanya – 82.206
- Almanya – 78.404
- Fransa – 71.250
- Hollanda – 63.700
- Portekiz – 60.267
- Belçika – 56.350
- Türkiye – 46.000
- Çekya – 42.500
- Yunanistan – 39.113
- Polonya – 38.375
- Norveç – 37.988