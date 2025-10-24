Son Mühür - Avrupa’daki temsilcilerimiz bu hafta da tarihi bir başarıya imza attı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor, oynadıkları karşılaşmalarda galip gelerek 3’te 3 yaptı. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde sahasında Bodo/Glimt’i 3-1 yenerek sahadan galip ayrıldı. Avrupa’daki bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise Avrupa Ligi’nde Bundesliga ekibi Stuttgart’ı Kerem Aktürkoğlu’nun penaltı golüyle 1-0 mağlup etti. Konferans Ligi’nde ilk maçına çıkan Samsunspor da Ukrayna ekibi Dinamo Kiev’i 3-0 yendi. Bu sonuçlarla birlikte Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 46.000 puana ulaştı ve en yakın rakibi Çekya ile farkı 3,5 puana çıkararak Avrupa’daki yükselişini sürdürdü.

Güncel ülke puanı

İngiltere – 99.006

İtalya – 87.803

İspanya – 82.206

Almanya – 78.404

Fransa – 71.250

Hollanda – 63.700

Portekiz – 60.267

Belçika – 56.350

Türkiye – 46.000

Çekya – 42.500

Yunanistan – 39.113

Polonya – 38.375

Norveç – 37.988