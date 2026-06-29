İzmir'de Menemen Serbest Bölge mevkiinde çıkan ot yangını, sert rüzgar nedeniyle hızla yayılarak sanayi tesislerinin sınırına ulaştı. Kimya fabrikalarına metreler kala durdurulan yangın, büyük bir facianın önüne geçilmesini sağladı.

Menemen’e bağlı Maltepe Mahallesi yakınlarındaki boş arazide bugün henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Kuru otların tutuşması ve şiddetli rüzgar, alevleri kısa sürede sanayi bölgesinin yakınına taşıdı. Fabrikaların bulunduğu alandan yükselen dumanlar bölgede hareketli dakikalara neden oldu.

Kimya tesislerinin sınırında canhıraş müdahale

İhbar üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, bölgeye 6 tonajlı araç ve 6 arazöz sevk etti. Ekipler zamanla yarıştı. Alevlerin ulaştığı noktada, yanıcı hammadde barındıran bir kimya fabrikasının bulunması riski ikiye katladı.

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de karadan yürütülen çalışmalara havadan destek verdi. Bölgeye yönlendirilen 1 yangın söndürme helikopteri havadan su boşaltırken, karada ise 2 arazöz ve 1 su tankeri alevlerin önünü kesmek için barikat kurdu. İZSU ve ilçe belediyelerine ait su tankerleri de söndürme çalışmalarına katıldı.

Felaket teğet geçti

Ekiplerin koordineli çalışmasıyla, yangının kimya tesisine sıçraması engellendi. Alevler fabrikaların sınır çizgisine kadar gelse de itfaiye ve orman işçilerinin müdahalesiyle durduruldu.

Yoğun çalışmaların ardından yangın tamamen kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, jandarma ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla soruşturma başlattı.