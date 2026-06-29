Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Muharrem ayı vesilesiyle Menemen ve Buca’da düzenlenen aşure programlarında İzmirlilerle buluştu. Yas-ı Matem orucunun ardından paylaşılan aşure lokmalarında birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları öne çıktı.

Kerbela’nın acısı Menemen ve Buca’da paylaşıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Muharrem ayının manevi ikliminde adımlarını sıklaştırdı. Yas-ı Matem oruçlarının ardından cemevlerinde kaynayan aşure kazanları, bu kez kentin iki büyük ilçesinde birlik sofrasına dönüştü. Başkan Tugay; Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Menemen Egekent 2 Şubesi ile Buca'daki İzmir Alevi Bektaşi Kültür ve Dayanışma Cemevi Derneği'nin düzenlediği programlarda yurttaşlarla yan yana geldi.

Dualar okundu, deyişler söylendi. Hak arayışının ve mazlumun yanında durmanın simgesi olan aşure lokmaları, yüzlerce kişinin katılımıyla hep birlikte paylaşıldı. Etkinliklerde Tugay’a, Büyükşehir Belediyesi Meclisi CHP Grup Sözcüsü Candaş Yeter, meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de eşlik etti.

"Zulme karşı bir gram bile ödün vermeyeceğiz"

Aşure kazanının başına geçerek gülbanklar eşliğinde aşure karan Cemil Tugay, konuşmasında adalete ve ortak vicdana vurgu yaptı. 1350 yıl önce yaşanan Kerbela katliamının acısının tazeliğini koruduğunu belirten Tugay, tarihten ders çıkarılması gerektiğinin altını çizdi.

Konuşmasında bugünün dünyasındaki haksızlıklara da değinen Tugay, şu ifadeleri kullandı:

"Hz. Hüseyin ve canlarımızın acısı hala yüreğimizde. Böyle günlerde en büyük çağrımız dostluk ve beraberliktir. Zulme maruz kalan herkesin buna ihtiyacı var. Birlik ve beraberliğimizden bir gram dahi ödün vermeden, varsa sorunlarımızı kendi içimizde çözmeliyiz. Ne kadar zorlukla karşılaşırsak karşılaşalım, kendimize olan inancımızı kaybetmeyelim."

Vicdan aynası doğruyu gösterir

Konuşmasında toplumsal barışın şifresini "vicdan" kelimesiyle açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, salondakilere net bir mesaj verdi. Doğrunun ve adaletin ortak bir değer olduğunu hatırlattı. Tugay, "Hepimiz vicdanımıza ayna tuttuğumuzda, emin olun gerçeği doğru bir şekilde görürüz" diyerek dayanışma çağrısını yineledi.

