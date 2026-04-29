İzmir siyasetinde hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. İzmir'in siyasetçileri, ziyaretlerine ve görüşmelerine hız kesmeden devam ediyorlar. Bu kapsamda bir ziyaret hamlesi de AK Parti İzmir heyetinden geldi. AK Parti İzmir milletvekilleri ve AK Parti İzmir İl Başkanı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette; AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Şebnem Bursalı Aksoy, Mahmut Atilla Kaya, Yaşar Kırkpınar, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan yer aldı. Ziyaret kapsamında İzmir'in ihtiyaçları çok boyutlu bir çerçevede ele alınırken, kentin ulaşım, altyapı ve yatırım öncelikleri kapsamlı bir şekilde değerlendirildi.

Ziyaretin ardından AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'dan paylaşım geldi.

"Verimli bir görüşme gerçekleştirdik!"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu'nu Genel Sekreterimiz Sn. Eyyüp Kadir İnan, İzmir Milletvekillerimiz Sn. Ceyda Bölünmez Çankırı, Sn. Şebnem Bursalı Aksoy, Sn. Mahmut Atilla Kaya, Sn. Yaşar Kırkpınar ve Menemen Belediye Başkanımız Sn. Aydın Pehlivan ile birlikte ziyaret ettik.

İzmir’imizin ihtiyaçlarını çok boyutlu bir çerçevede ele aldığımız verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız nezdinde şehrimizin ulaşım, altyapı ve yatırım önceliklerini kapsamlı şekilde değerlendirdik.

Sayın Bakanımıza çalışmalarında kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.