Son Mühür / Erkan Doğan - Menemen’e bağlı Musabey Mahallesi Muhtarı Seyhan Dönmez, Gediz’in taşması sonucu oluşan zarar nedeniyle acil yardım çağrısında bulundu. Dönmez, Menemen Belediyesi ve Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü’nden destek beklediklerini söyledi.

Ovada göçükler meydana geldi !

Sağanak yağmurlar nedeniyle fabrika ve evsel atıklarla tıkanan Gediz Nehri’nin taşması sonucu nehre kıyısı olan tarlalar zarar gördü. İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonu Başkan Vekili Erdal Karagöz, bölgenin Afet Bölgesi ilan edilmesini talep etmişti. Karagöz ile bölgedeki zararların tespitinde bulunan Musabey Mahalle Muhtarı Seyhan Dönmez de zarar gören köylüler adına çağrıda bulundu. Gediz'in bu yıl iki defa taştığını anlatan Dönmez, "İlk taşkında tüm ürünlerimiz gitti, ziyan oldu. İkinci taşmada ise kıyıda köşede kalanlar da gitti. Erik ve şeftali bahçelerimizin bir çoğu zarar gördü. Çocukluğumdan beri çiftçilik yapıyorum. Bence Gediz Nehri’nin taşması, ıslah edilmemesinden kaynaklanıyor. Burada bazı tarlaların istimlak edilmesi gerekiyor. Bazı tarlalar Gediz Nehri’nin içinde kalıyor. İstimlak edemiyorsak içindeki adaların temizlenmesi gerekiyor. Aynı zamanda tahliye kanalları saz dolu. Bu yüzden tahliye kanalları bu ovanın suyunun boşaltmıyor. Su direkt ovadan akıyor. Debisi yüksek, sıkışan yerlerde büyük göçükler meydana geliyor" dedi.

Hiçbir mahsülümüz kalmadı

"Gediz Nehri yatak değiştiriyor. Devlet Su İşleri, Menemen Belediyesi’nden yardım bekliyoruz. Buralara acilen toprak çekilmesi lazım" diyen Dönmez, "Hiçbir mahsülümüz kalmadı. Ispanak, brokoli, buğday, arpa, yonca hiçbir şeyimiz kalmadı. Devletten üstlerimiz uygun görürlerse afad bölgesi ilan edilsin. Ovaya yollarımız patladı. Tarlalara giremediğimiz yer var. Çok büyük destek bekliyoruz" diye konuştu.