Olay, geçtiğimiz yılın Kasım ayında 30 Ağustos Mahallesi 7218 Sokak'ta yaşandı. Direksiyon eğitmeni olduğu öğrenilen Hamit Göksel Yılmaz (45), iki yıl önce boşandığı Hatice Ekiz (38) ve oğlu K.Y.’nin (9) üzerine ters şeride geçerek otomobilini sürdü.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan anne ve çocuk yaralandı. Görgü tanıklarının ve soruşturma dosyasının aktardığına göre Yılmaz, olay sonrası araçtan inip yaralı haldeki eski eşine tehditler savurduktan sonra olay yerinden kaçtı.

Hastaneye kaldırılan çocuk aynı gün taburcu edilirken, ayak bileğinde ve kaburgalarında kırıklar oluşan Hatice Ekiz bir süre tedavi gördü.

Ekiz’in 14 yıllık evliliği süresince şiddet gördüğü Yılmaz hakkında tehdit, yaralama ve istismar gibi suçlardan 13 ayrı adli kayıt bulunduğu ve 8 kez polise başvurarak şikayetçi olduğu öğrenildi.

Küçük K.Y: "Babam 'Git kime söylüyorsan söyle' diye bağırdı"

Menemen 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, anne ve çocuğun hayati tehlike atlattığı, küçük çocuğun ise olay sonrası akut stres bozukluğu tanısı aldığı raporsal olarak kayıtlara geçti. İddianamede ifadesine yer verilen 9 yaşındaki K.Y., o anları,

"Otomobilin lastiği, sağ bacağına sürtünce annem dengesini kaybedip, düştü. Teker sol bacağının üzerinden geçti. Babam olay yerinden ayrılmadan önce anneme 'Git kime söylüyorsan söyle' diye bağırdı." diyerek anlattı.

Yaşadığı olayın ardından K.Y.'nin, babasının ceza almasını istemediği sebebiyle şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Sanık Yılmaz: "İftira atıyor, aracımın önüne atladı"

Hakkında her iki mağdur için ayrı ayrı 21 yıla kadar hapis cezası istenen sanık Hamit Göksel Yılmaz ise emniyet ve mahkeme sürecindeki ifadelerinde suçlamaları reddetti.

Çocuğuna para bırakmak için olay yerine gittiğini savunan Yılmaz, ifadesinde; "Eski eşim ve oğlumu yürürken gördüm.

Yolun karşı tarafında olduklarını gördüğüm için ters şeritten yanlarına doğru yanaşmak istedim. Otomobili yavaşlatarak duracağım esnada, Hatice telefon ile video ya da fotoğraf çekimi yapmaya başladı.

Bana küfrederek aracımın önüne atladı. Ne oğluma ne de Hatice'ye çarpmadım. İftira atıyor." iddialarında bulundu.

Mağdur Hatice Ekiz ise evlilikleri süresince devamlı olarak şiddet gördüğünü beyan ederek sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

MOBESE görüntüleri yalanladı

Yargılama sürecinde dosyaya eklenen MOBESE kayıtları, sanığın "yavaşladım" iddiasıyla örtüşmedi. Görüntülerde sanığın aracı yüksek hızla ve bilerek insanların üzerine sürdüğü, çarptıktan sonra birkaç saniye bekleyip kaçtığı belirlendi.

Mahkeme heyeti; sanığın profesyonel direksiyon eğitmeni olmasını, suçun işleniş şeklini ve kastın ağırlığını göz önünde bulundurarak takdiri indirim (iyi hal) maddelerini uygulamadı.

Yılmaz’a, eski eşine yönelik ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 18 yıl, oğluna yönelik ‘Olası kasıtla yaralama’ suçundan ise 2,5 yıl olmak üzere toplam 20,5 yıl hapis cezası verildi.

Otomobil suç aleti sayıldı

Açıklanan gerekçeli kararda, taraflar arasındaki husumetin UYAP sistemindeki geçmiş dava dosyalarıyla kesinleştiğinin altı çizildi.

Mahkeme, olayda kullanılan otomobilin ağırlığı ve hızı nedeniyle bir "suç aleti" olarak öldürmeye elverişli olduğunu belirtti.

Gerekçeli kararda şu ifadelere yer verildi: "Taraflar arasındaki husumet iddiasının UYAP kayıtlarıyla doğrulanmış olması, çarpma neticesinde sürekli organ kaybına neden olması ve sanığın eski eşi ve öz oğlu yaralanmasına rağmen olay yerinden ayrılması dikkate alınarak sanık Yılmaz'ın Ekiz'e yönelik kastının öldürme suçuna temas ettiği mahkememizce kabul edilmiştir."

Kararda ayrıca, Yılmaz’ın oğlu K.Y.’ye karşı direkt bir öldürme kastı bulunmadığı, ancak aracı kalabalık bir alana hızla sürerken çocuğun yaralanabileceğini öngörmesine rağmen eylemini sürdürdüğü için cezasının "olası kasıt" hükümleri üzerinden kurulduğu aktarıldı.