Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ‘rüşvet’ ve ‘irtikap’ soruşturması kapsamında Menderes Belediyesi’ne operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında içlerinde Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek dahil olmak üzere çok sayıda isim gözaltına alındı. Operasyon kapsamında bir şüphelinin arandığı belirtilirken, gözaltına alınan isimlerin jandarma karakolunda işlemlerinin devam ettiği biliniyor. Operasyon, Menderes gündeminde deprem etkisi yaratırken sürecin detayları ise merak ediliyor.

AK Parti’den tepki: Menderes gerçekten ivme kaybetti

AK Parti Menderes İlçe Başkanı Cengiz Akkuş, Son Mühür’e yaptığı açıklamada süreci değerlendirdi. Akkuş, “Bunlar Menderes’te konuşuluyordu, ciddi bir suçlama olmasa böyle de bir operasyon yapılmaz. Menderes’te ciddi belirsizlik var. Bir yandan tutuklama olması durumunda nasıl bir yol izleneceği konuşuluyor. Menderes bu olaylarla anılmak istemiyor. Sonuçta belediyeler hizmet kurumudur. Geçen dönemde de böyle bir durum yaşamıştık. Belediyelerden artık çok daha şeffaf bir yönetim görmek istiyoruz. Şaibelere bulaşılmamasından ve bu tarz işlerden kaçınılmasından yanayız. Bu operasyonla Menderes gerçekten bir ivme kaybetti. Biz gelişmeleri yakından takip edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Diğer ilçelere de operasyon yapılmıştı

Daha önce Buca, Güzelbahçe, Balçova, Seferihisar’ın ardından Menderes’te de yaşanan operasyon dikkatleri çekti. Diğer ilçelere yapılan operasyonlar sonrası Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ve Seferihisar Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin tutuklanmıştı. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit için önce ev hapsi kararı verilmiş, sonrasında ise bu karar da kaldırılmıştı. Operasyonların ardından dört ilçe belediye başkanının da görevden uzaklaştırılması sonrası belediyelerde yeni başkan vekillerinin seçimine yol açmıştı. Menderes’te de benzer bir tablo ihtimaline karşı gözler meclis aritmetiğine çevrildi.

Çoğunluk Cumhur İttifakı’na geçebilir

Şu anda Menderes Belediyesi’nde 11 YENİ Parti, 6 CHP’li, 11 AK Partili ve üç de bağımsız meclis üyesi bulunurken; meclis üyelerinden Emre Pala, Ferdi Hepyılmaz ve Rüzgar Sönmez için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi. Pala ve Hepyılmaz’ın gözaltında olduğu, Sönmez’in ise an itibariyle ‘firari’ konumda olduğu bilgisi edinildi.

Olası biri seçim durumunda Menderes Belediyesi’nde çoğunluğun AK Parti’ye geçebileceği öne sürüldü.