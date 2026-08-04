Gökmen Küçüktaşdemir / Son Mühür - İzmir Menemen’de 1935 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla inşa edilen tarihi Gediz Köprüsü, Menemen Belediyesi ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın ortaklaşa yürüttüğü yaklaşık 2 yıllık restorasyon çalışmalarının ardından törenle yeniden açıldı. Aslına uygun olarak restore edilen tarihi yapı, hem Menemen hem de İzmir ulaşımına yeniden kazandırıldı.

Son Mühür TV ekranlarında yayınlanan "Gündem Masası" programında konuyu gündeme taşıyan duayen gazeteci Hasan Çölmekçi, köprünün tarihi önemine ve İzmir’de hayata geçirilen ulaşım projelerine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Köprünün tarihi geçmişinden ve gerçekleştirilen restorasyon sürecinden bahseden Çölmekçi sözlerine şöyle başladı:

"1935 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Menemen’de yapılıyor bu köprü. Yaklaşık 90 yıllık bir köprü. Günümüzde artık hizmet veremez noktaya gelmişti. Menemen belediyesi ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından ortaklaşa olarak bu körüyü şahane bir şekilde tekrardan hizmete açtılar. Tarihi değerlere bağlı kalacak bir şekilde restore edildi ve şu anda Menemen ve İzmir’e hizmet verir hale geldi. Restorasyon yaklaşık 2 yıl sürdü. AK Parti’nin 25. yılına denk gelemesi de önemli."

"Önemli olan İzmir’in bir şeyler kazanmasıdır"

Siyasi parti ayrımı gözetmeksizin kente yapılan her yatırımı desteklemek gerektiğini vurgulayan Çölmekçi, "Ben hep şunu söylüyorum, hizmet nereden gelirse gelsin. CHP, AK Parti ya de başka parti farketmez. Önemli olan İzmir’e bir şeyler kazandırmak. Biz bunu sorgulamıyoruz. İzmir’in bir kazanımı olarak görüyorum ben bu projeyi. Baktığımızda Konak Tüneli öyle, İzmir çevre yolu yapılırken de herkes eleştirilmişti şimdi bak ikincisi yapılacak. Dört gözle herkes bekliyor ve bunu konuşuyor." diyerek sözlerini sürdürdü.

''Maalesef bazı odaların itirazıyla o proje olmadı''

Geçmişte İzmir Körfezi için planlanan ancak itirazlar nedeniyle rafa kalkan projelere de değinen Çölmekçi sözlerini şöyle tamamladı:

"Körfeze gelirsek 2009 yılıydı sanırım. Bir köprü yapılacaktı üzerine. Bir kısmı denizin altından geçen bir köprü planı vardı. Maalesef bazı odaların itirazıyla o proje olmadı. İzmir bir kazanımdan oldu. Dediğim gibi bizim için önemli olan İzmir’in kazanımıdır. Gerçekten doğaya zararlı bir proje olur şimdi hep birlikte karşı çıkarız. Biz şu anda körfezi doğru düzgün kullanamıyoruz. Öte yandan Körfezin kıyı şeridinden dolaşarak bir sürü para veriyoruz. Bahsettiğim köprü projesi Narlıdere’den başlayıp Bostanlı’ya kadar gidecekti. Harika bir şey yapılacaktı. Ama maalesef karşı çıkıldı ve yapılamadı. Şimdi yapılır mı yapılmaz mı bilemiyorum."