Pegasus 9 euro bilet fırsatından yararlanmanın birkaç şartı var. Bilet yalnızca mobil uygulama üzerinden alınabiliyor, üstelik BolBol üyeliği ve Light Paket seçimi zorunlu tutuldu. Toplam koltuk sayısı 250 bin olarak belirlendi.

Kampanyanın hangi rotaları kapsadığı, satın alma adımlarının nasıl ilerlediği merak konusu. Avrupa hatlarının büyük bölümü listede yer alıyor. İşte ayrıntılar.

Pegasus 9 euro bilet kampanyasında tarihler

Satış 4 Ağustos'ta açıldı ve 6 Ağustos 2026 akşamına kadar sürecek. Yani karar vermek için üç gün var.

Uçuş takvimi ise çok daha geniş bir aralığa yayıldı: 25 Ekim 2026 ile 27 Mart 2027 arası. Kış dönemine denk gelen bu aralık, sezon dışı seyahat planlayanlar için avantaj oluşturuyor. Yaz aylarına ait uçuşlar kapsam dışı kaldı.

Hangi hatlar kapsama giriyor?

Üç çıkış noktası belirlendi: İstanbul Sabiha Gökçen, Ankara Esenboğa ve Antalya. Uçuşlar karşılıklı, yani gidiş-dönüş olarak kampanyaya dahil.

Sabiha Gökçen tarafı en zengin listeye sahip. Almanya'nın on bir kentinden İngiltere ve İskoçya rotalarına, İsviçre'den Balkan başkentlerine uzanan geniş bir ağ söz konusu. Erivan, Gence, Luksor ve Marsa Alam da bu listede.

Ankara çıkışlı uçuşlarda Almanya'nın altı şehri öne alındı. Bakü, Kopenhag, Krakow, Londra, Varşova ve Viyana da Esenboğa hatlarında yer buldu.

Antalya'dan kalkacak yolcuları ise Almanya'nın dokuz kenti, İskandinav ve Baltık rotaları bekliyor. Bükreş, Krakow, Londra, Varşova, Zürih ile Hurghada ve Sharm El Sheikh de Antalya listesinde bulunuyor.

Bagaj ve paket yükseltme ücretleri

Light Paket alan yolcular için ek imkânlar da tanımlandı. Ek kabin bagajı 9 euro, 12 kilogramlık uçak altı bagajı yine 9 euro olarak fiyatlandı.

Süper Eko pakete geçmek isteyenler 19 euro fark ödeyecek. Bu tutar, Light Paket fiyatının üzerine ekleniyor.

Satın alma süreci dört adımda tamamlanıyor. Önce uygulama indiriliyor, ardından BolBol üyeliği açılıyor ya da mevcut hesaba giriş yapılıyor. Sonrasında kampanya listesindeki hatlardan uçuş seçiliyor. Son adımda ödeme ekranında Light Paket işaretlendiğinde indirimli fiyat devreye giriyor.