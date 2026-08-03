Son Mühür- İzmir Menemen’de Cumhuriyet’in ilk yıllarından kalan Tarihi Gediz Köprüsü, iki yıl süren hummalı restorasyonun ardından kapılarını yeniden sürücülere açtı. Müjdeyi AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı verdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk döneminde, 1935’te inşa edilen 90 yıllık simge yapı için beklenen an geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Menemen Belediyesi el ele verdi. Yaklaşık iki yıldır kapalı olan geçit, yenilenen yüzüyle tekrar araçların hizmetine girdi.

Cumhuriyet'in ilk miraslarından biri

Kültürel Sit alanı statüsündeki bu yapı, sadece ulaşımı sağlamakla kalmıyor. Aynı zamanda Cumhuriyet döneminin ilk bayındırlık hamlelerinin canlı bir tanığı.

Süreç beklenenden uzun sürdü. Ancak yapılan güçlendirme ve aslına uygun yenileme çalışmalarıyla köprünün tarihi dokusu korundu.

"Hem tarihe sahip çıktık hem geleceğe"

Açılışa ilişkin ayrıntıları paylaşan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, projenin önemine vurgu yaptı. Saygılı şunları söyledi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk döneminde hizmete açılan bu kıymetli eser, yaklaşık 90 yılın ardından tamamlanan restorasyonla yeniden Menemen’in hizmetinde. Geçmişin izlerini geleceğe taşıyoruz. Emeği geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza, Karayolları Genel Müdürlüğümüze ve Menemen Belediyemize teşekkür ederim."

Köprünün açılmasıyla bölge trafiğinde yaşanan yoğunluğun da rahatlaması bekleniyor.

