Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Menemen Seyrek Mahallesi'nde yer alan 526 ada 1 parselde yapılan arkeolojik sondaj çalışmalarıyla ilgili kararını Resmi Gazete'de yayımladı.

Kurul kararı çerçevesinde, İzmir Müze Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan sondaj çalışmaları esnasında 146 numaralı sondaj alanında kaya oygu mezar (khamosorion) bulundu. Yapılan bilimsel incelemeler neticesinde mezarın yer aldığı alan ve çevresinin daha sıkı koruma altına alınmasına hükmedildi.

Sit derecesi yükseltildi!

Daha önce 3. derece arkeolojik sit sınırları içerisinde bulunan taşınmazın, tespit edilen kültür varlığı sebebiyle koruma statüsü yeniden değerlendirmeye alındı.

Kurul, hazırlanan uzman raporları ve yapılan incelemeler sonrasında kaya oygu mezarın yer aldığı alanın, karar ekindeki 1/2000 ölçekli kadastro paftasında gösterilen sınırlar esas alınarak 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine karar verdi. Böylece bölgedeki koruma tedbirleri de en üst seviyeye çıkarıldı.

Koruma süreci Resmi Gazete'de!

31 Mart 2026 tarihli İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı, 4 Ağustos 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak kamuoyuna açıklandı. Karar çerçevesinde Menemen'in Seyrek Mahallesi'nde bulunan arkeolojik mirasın daha güçlü koruma hükümleri çerçevesinde muhafaza edilmesi hedefleniyor.