Ege Tütün İhracatçıları Birliği'nin (ETİB) ev sahipliğinde, İzmir Ticaret Odası'nda düzenlenen Cooperation Centre for Scientific Research Relative to Tobacco (CORESTA) 65. Zirai Kimyasal Analiz Alt Grup Toplantısı başarıyla noktalandı. Geçtiğimiz yıl Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilen organizasyon, bu yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenirken, 17 ülkeden bilim insanları, araştırmacılar, tütün sektörü temsilcileri ve zirai ilaç firmalarının uzmanlarını İzmir'de bir araya geldi.

"Türk tütünü kalite ve güvenle öne çıkıyor"

Toplantının açılışında açıklamalarda bulunan Ege Tütün İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Selim Jimi, tütünün Türkiye açısından sadece ekonomik bir ürün olmadığını, bunun yanı sıra ülkenin sosyal ve kültürel yapısında önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. Ege Bölgesi'nin iklimi ve toprak yapısının dünyanın en kaliteli oryantal tütünlerinin yetişmesine imkan sunduğunu ifade eden Jimi, uluslararası pazarlarda sürdürülebilir başarının kalite standartlarına bağlı olduğunun altını çizdi. Jimi, güvenilir ve standartlaştırılmış zirai kimyasal analizlerin küresel ticarette karşı karşıya kalınan mevzuat risklerinin azaltılmasında kritik rol üstlendiğini belirterek, bilimsel iş birliği ile uluslararası standartların artırılmasının sektör açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Ürün güvenliği ve sürdürülebilir üretim!

28-31 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen toplantılarda, küresel tütün sektörünü yakından ilgilendiren birçok teknik konu üzerinde duruldu. Program çerçevesinde Türkiye'de tütün yetiştiriciliğinin gelişimi, CORESTA'nın uluslararası çalışmaları ve Zirai Kimyasal Danışma Komitesi'nin hedefleri katılımcılara aktarıldı. Ayrıca laboratuvar altyapılarının artırılması, analiz yöntemlerinin standardizasyonu, bitki koruma ürünlerinin güvenli kullanımı, zirai ilaç yönetimi, değişen uluslararası mevzuatlar ve sürdürülebilir tarım uygulamaları detaylı şekilde ele alındı.

Kimyasallar ve yasaklı pestisitler masaya yatırıldı!

Toplantının dikkat çeken noktalarından biri de çevre ve insan sağlığı açısından önem arz eden kimyasal maddeler olarak dikkat çekti. Katılımcılar, geçmişte yaygın olarak kullanılmakta olan ancak daha sonra yasaklanan DDT'nin çevresel etkilerini ve topraktaki kalıcılığını teknik açıdan ele aldı. Bunun dışında, "sonsuz kimyasallar" olarak bilinen PFAS bileşikleri ile laboratuvar analizlerinde sıkça karşılaşılan kalıcı kimyasal kalıntılar hakkında güncel bilimsel çalışmalar aktarıldı. Bu maddelerin belirlenmesinde karşılaşılan analitik zorluklar ve çözüm önerileri de uzmanlar tarafından değerlendirmeye alındı.

Sektör temsilcilerinden çözüm önerileri!

Etkinlik çerçevesinde gerçekleştirilen interaktif panelde, laboratuvar yöneticileri, sektör temsilcileri ve uluslararası uzmanlar zirai kimyasal yönetiminde karşı karşıya kalınan sorunları ve çözüm yollarını değerlendirmeye aldı.

