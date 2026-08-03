AK Parti İzmir Gençlik Kolları İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen "Tercih Buluşmaları" programında, üniversite tercihi yapma hazırlığında olan gençler buluştu. Program çerçevesinde, tercih sürecindeki adayların sorularına yanıt verilirken üniversite yaşamı ve kariyer planlamasına ilişkin değerlendirmeler gerçekleştirildi.

Akademi ve kamu temsilcileri gençlere deneyimlerini aktardı!

Programa yerleşkesi Menemen'de bulunan İzmir Bakırçay Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Rasim Akpınar, AK Parti Genel Merkez Üniversiteler Başkanı Fatih Aydemir, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Sadık Doğruer, İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ercan Tekin, AK Parti MKYK Üyesi Yiğit Küçükali ile çok sayıda davetli katılım sağladı.

Katılımcılar, üniversite tercih sürecinde üzerinde durulması gereken konular, eğitim hayatı ve kariyer planlaması hakkında gençlere bilgi ve deneyimlerini aktardı.

Tercih sürecinde destek mesajı!

AK Parti İzmir Gençlik Kolları İl Başkanlığı, programla ilgili gerçekleştirdiği sosyal medya paylaşımında, üniversite yolculuğuna hazırlanan gençlerle buluşmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Yapılan paylaşımda, tercih dönemindeki öğrencilerin doğru karar vermelerine katkı sağlamayı amaçladıkları belirtilirken, programa katılarak gençlerle bir araya gelen akademisyenlere, kamu yöneticilerine ve parti temsilcilerine teşekkür iletildi.