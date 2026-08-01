Resmi Gazete'de yayımlanan karar çerçevesinde, Menemen ilçesi Seyrek Mahallesi'nde bulunan ve daha önce 3. derece arkeolojik sit sınırları içerisinde olan 529 ada 1 parseldeki alan yeniden değerlendirmeye alındı. İzmir Müze Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen arkeolojik sondaj çalışmaları neticesinde tespit edilen kaya oygu mezarın (khamosorion) korunmasına yönelik yeni bir karar verildi.

1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edildi!

İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, yapılan inceleme ve uzman raporlarını değerlendirmeye alarak söz konusu alanın sit derecesini yükseltme yönünde karar verdi. Karar çerçevesinde kaya oygu mezar ve çevresi, ekli tescil fişi ile gösterilen sınırlar ksapsamında 1. derece arkeolojik sit alanı olarak ilan edildi.

Koruma altına alınacak!

Kurul kararında, yapılan arkeolojik sondaj çalışmalarında gün yüzüne çıkan kültür varlıklarının korunmasının amaçlandığı ifade edildi. Yeni statü çerçevesinde bölgede bulunan arkeolojik kalıntılar, daha sıkı koruma hükümlerine tabi olacak ve alandaki uygulamalar ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Müze denetiminde kapatılacak!

Kurul, karar çerçevesinde 529 ada 1 parselde gerçekleştirilen arkeolojik sondaj çalışmaları sonrasında açılan sondaj çukurlarının İzmir Müze Müdürlüğü denetiminde kapatılmasına da karar verdi.

