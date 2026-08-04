Son Mühür / İzmir’in Menderes Belediyesi’ne yönelik ‘rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma’ suçlarına yönelik soruşturmada, aralarında Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmanın, 7 Mayıs 2026 tarihinde M.Y. isimli bir vatandaşın Menderes Belediyesi’nde yaşandığını ileri sürdüğü usulsüzlüklere yönelik ihbar dilekçesinin ardından başladığı bilgisi edinildi. Yaşananlar, anbean takip edilerek kayıt altına alındı.

Ekipler sahaya çıkıp tek tek araştırdı

M.T. isimli şahsın ihbarı üzerine ekiplerin harekete geçtiği öğrenildi. Menderes’in Görece, Cumaovası, Dereli, Küner, Sancaklı, Özdere, Kasımpaşa, Gölcüklü mahallelerinde tespit edilen taşınmazlarda ekipler incelemeler gerçekleştirdi. Buna göre; Menderes ilçesi Görece Mahallesi 915 Ada 1 Parsel ve 913 Ada 10 Parsel, Cumaovası Mahallesi 2055 Ada 20 Parsel, Develi Mahallesi 133 Ada 8 Parsel, Küner Mahallesi 193 Ada 6 Parsel, 192 Ada 1-2-3 Parsel, 195 Ada 3-4-5 Parsel, Sancaklı Mahallesi 116 Ada 10 Parsel ve 130 Ada 23 Parsel, Özdere Mahallesi 21 Ada 10 Parsel, Kasımpaşa Mahallesi (Menderes – Cumaovası) 71 Ada 8 Parsel ve 990 Ada 6 Parsel, Gölcüklü Mahalles i(Gölcükler) 782 Ada 7 Parsel, Cumaovası Mahallesi 215 Ada 5 Parsel numaralı taşınmazlar hakkında ada parseller ile ilgili saha araştırması yapıldı ve fotoğraflamayla da tutanak altına alındı. Yapılan incelemelerin ardından ekipler tüm delilleri topladı ve bilirkişi heyetine teslim etti. ‘İmar değişiklikleri, yapı kullanım izinleri ve inşaat ruhsatlarında çıkar amaçlı usulsüzlükler’ yapıldığı 3 Ağustos’ta (dün) hazırlanan bilirkişi raporuna yansıması sonrası operasyon başlatıldı.

Başkan Çiçek’in ‘yazışmaları’ da takibe takıldı!

Menderes Belediye Başkanı Çiçek’in daha önce gündeme gelen sosyal medya yazışmaları da soruşturma kapsamında takibe alındı. Konuyla ilgili Çiçek daha önce yaptığı açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, yapay zeka/bilgisayar teknolojileri kullanılarak yapılan ve şahsımı hedef alan gerçekdışı WhatsApp konuşmalarının bazı çevrelerce kamuoyuna yansıtılması kasıtlı bir manipülasyondur. Tamamen kurgudan ibaret olan üzerinde açıkça oynanmış dijital birer kumpas ürünü olduğu açıkça görülmektedir. Şahsımın, çalışma arkadaşlarımın ve belediyemizin kurumsal itibarını zedelemeyi amaçlayan bu ahlaksız yöntem, bu işten menfaat elde etmeye çalışan bir takım kişi veya kişilerin düştüğü acizliğin en net göstergesidir. Bu çirkin tezgahı kuranlardan, yayanlardan ve arkasındaki güçlerden yargı yoluyla en ağır şekilde hesap soracağımı, gerekli hukuki sürecin başlatıldığını kamuoyunun bilgisine sunarım” ifadelerini kullanmıştı.

Ses kayıtları çözümlendi

Sosyal medyaya da yansıyan söz konusu yazışmalar da savcılığın incelemesine alındı. Buna göre yazışmalarda, Başkan Çiçek ile gönül ilişkisi olduğu öne sürülen bir kadın arasında yapıldığı iddia edilen yazışmalarda geçen ‘rüşvet’ ifadelerine yönelik de soruşturma başlatıldı. Çiçek’in olduğu öne sürülen yazışmalarda, belediye başkanları da dahil bazı isimlerin ‘rüşvet’ aldığı ve Başkan Çiçek’in de paraları doğrudan kendinin değil, şoförü aracılığıyla aldığı ifadeleri yer alıyordu. Bu yazışmalarının akabinde İmar Müdürü İ.Y.’nin de çözümlenen ses kaydı sonrası “suçlarını hiyerarşik bir yapı çerçevesinde işledikleri” tespitinin yapıldığı raporlandı.

Yazışmalarda Yücel ve Bakan detayı: "Foça’ya da çökmüş…”

Söz konusu yazışmalarda CHP’den istifa edip YENİ Parti’ye geçen İzmir Milletvekilleri Deniz Yücel ve Murat Bakan hakkında olduğu iddia edilen ifadeler de dikkati çekti. Yazışmalarda, “Aşkım bu Deniz Yücel Murat bakan senden ne istiyor devamlı böyle” diye sorulması üzerine Çiçek’in olduğu ileri sürülen yazışmalarda şu ifadeler yer alıyor: “Bebeğim bunların istekleri bitmiyor bir dahaki dönemi sağlama almak için her istediklerini yapıyorum ben yaptıkça kudurmuş gibi para istiyorlar bunların yüzünden müteahhitlere sıkıntı çıkarmak zorunda kalıyorum para almak için. Foça Belediyesi’ne de aynısını yapıyorlar. Foça Belediyesi başkanını da deniz Yücel gösterdiği için oraya da çökmüş. Bana da çökmeye çalışıyorlar.”

İmamoğlu ve Özel’in de ismi geçiyor!

Yazışmalarda ayrıca CHP’den ayrılıp YENİ Parti’yi kuran Özgür Özel ile tutuklu İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da adı geçiyor. Çiçek’in olduğu öne sürülen yazışmalarda, “Ekrem İmamoğlu’nun ayağını kaydıran Özgür Özel bebeğim. Yani kendi içimizde satış olmazsa dışarıdan kimse bir şey yapamaz” ifadeleri yer alıyor.

3 ilçede eş zamanlı operasyon!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü operasyonda bugün saat 06.00’da Menderes, Karabağlar ve Konak’ta belirlenen 17 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonda, Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Belediye Başkan Yardımcıları R.S. ve M.T, İmar ve Şehircilik Müdürü İ.Y, Plan ve Proje Müdürü D.P, Yapı Kontrol Müdürü Ö. E ile eski birim müdür vekilleri Y.U., S.D., H.Y., meclis üyeleri E.P. ve F.H. belediye personelleri Ö.C.K., A.B.Y. ve siviller İ.P., M.P., A.P. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgu ve adli işlemlerinin sürdüğü biliniyor.