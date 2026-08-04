SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir siyasetinde ve yerel kamuoyunda son dönemlerin en büyük yankı uyandıran gelişmesi Menderes'te yaşandı. İlçe sakinlerinin kahvelerde, esnaf sohbetlerinde ve sokak aralarında haftalardır dile getirdiği 'Menderes Belediyesi'ne operasyon geliyor' fısıltıları, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleşen şafak baskınlarıyla gerçeğe dönüştü. İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarda, aralarında belediye başkanı İlkay Çiçek, başkan yardımcısı ile meclis üyelerinin bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.

Başsavcılıktan Suçlama Listesi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın kapsamlı olduğu ortaya çıktı. Başsavcılıktan yapılan resmi açıklamaya göre, şüphelilere yönelik, 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma', 'Rüşvet', 'İrtikap', 'Resmî Belgede Sahtecilik', 'Görevi Kötüye Kullanma' suçlamalar yer alıyor.

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Operasyon kapsamında aralarında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez ile Belediye Meclis Üyeleri Ferdi Hepyılmaz ve Emre Pala’nın da yer aldığı toplam 16 kişi gözaltına alınarak sorgulanmak üzere İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Silahlı Saldırılar, Sızan Yazışmalar ve Rüzgar Sönmez İddiaları

Menderes Belediyesi’ni sallayan bu dev operasyonun arkasında, sadece mali denetimler ve imar dosyaları değil, son aylarda ilçede üst üste patlak veren olaylar zinciri yatıyor. Basına yansıyan detaylarda operasyonun adım adım gelişini tetikleyen olaylar:

Silahlı Saldırı Gölgesi: İlçe genelinde artan gerilimler, son dönemde peş peşe meydana gelen silahlı saldırı olaylarıyla zirve yapmış, bu olaylar güvenlik güçlerinin ve adli makamların dikkatini doğrudan Menderes'e çevirmişti.

Kamuoyuna Sızan Skandal Yazışmalar: Belediye Başkanı İlkay Çiçek’e ait olduğu öne sürülen ve bir kadınla gerçekleştirdiği mahrem yazışmaların kamuoyuna sızması, yerel siyasette deprem etkisi yaratmış ve kamuoyunda büyük bir infial uyandırmıştı.



Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez İddiaları: Operasyonun kilit isimleri arasında gösterilen Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez'in adı, belediye içerisindeki idari işler, iddia edilen usulsüzlükler ve ihale süreçleriyle ilgili iddialarla anılıyor. Bu durum soruşturmanın derinleşmesinde kritik bir eşik oluşturuyordu.

Günlerdir kahve köşelerinde, sokaklarda ve dijital mecralarda konuşulan tüm bu iddialar, jandarmanın kapsamlı operasyon yapmasını tetikledi. Gözaltındaki isimlerin jandarmadaki işlemleri sürerken, Menderes belediyesine yönelik yapılan operasyon özellikle ilçe halkını şaşırtmadı. Operasyon yapılacağı günler öncesi ilçede konuşuluyordu.