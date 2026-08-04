Son Mühür - İzmir Menderes Belediyesi'ne yönelik yürütülen "rüşvet" ve "irtikap" soruşturması kapsamında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı. İzmir Jandarma KOM ekipleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınanlar arasında Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez ile Meclis Üyeleri Ferdi Hepyılmaz ve Emre Pala'nın da yer aldığı belirtildi.

Başsavcılık'tan açıklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Menderes operasyonuna dair yapılan açıklama:

''İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma (TCK m.220), Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma (TCK m.220/2), Rüşvet (TCK m.252), İrtikap (TCK m.250), Resmî Belgede Sahtecilik (TCK m.204), Görevi Kötüye Kullanma (TCK m.257) ve İmar Kirliliğine Neden Olma (TCK m.184)” suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma yürütülmektedir.

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda; aralarında Menderes Belediye Başkanı İ. Ç.’nin de bulunduğu toplam 16 şüpheli tespit edilmiştir.

Şüphelilere yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon neticesinde; 13 şüpheli gözaltına alınmıştır.

3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam etmektedir.

Soruşturma, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''