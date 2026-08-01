Son Mühür / Yağmur Daştan- Menderes Belediyesi’nin ağustos ayı meclis toplantısında, belediye iştiraklerinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan borçları masaya yatırılacak. Toplam 1 milyar 425 milyon 316 bin 430 lira tutarındaki borcun yapılandırılması amacıyla belediyeye ait mülklerin teminat gösterilmesi ve satışına onay verilmesi konusu meclis gündemine sunulacak.

Taksitlendirme başvurusu talebi

Meclis gündeminde yer alan önergelere göre, Menderes Belediyesi Personel A.Ş.’nin 2018 yılı haziran ayı ile 2026 yılı mayıs dönemi arasındaki gecikme zammı, cezalar ve ferileriyle birlikte toplam 1 milyar 300 milyon 178 bin 299 lira 82 kuruş olan SGK borcu için taksitlendirme başvurusunda bulunulması görüşülecek. Borca karşılık belediye mülkiyetindeki taşınmazların SGK İzmir İl Müdürlüğü Hasan Tahsin Sosyal Güvenlik Merkezi’nce (SGM) haczedilmesi ve borcun ödenmemesi durumunda taşınmazların satışına belediyenin itiraz etmeyeceğine ilişkin muvafakat verilmesi konusu meclis üyelerine sorulacak.

Özdere’deki taşınmaz teminat gösterilecek

Yine meclis toplantısında belediyenin bir diğer iştiraki olan Cumaovası A.Ş.’nin de borçları görüşülecek. Şirketin 125 milyon 138 bin 130 lira 32 kuruş tutarındaki SGK borcunun yapılandırılması amacıyla, Özdere Mahallesi 1182 Ada 6 Parsel'de yer alan belediye taşınmazı teminat olarak gösterilmesi önerilirken söz konusu taşınmazın da yine Hasan Tahsin SGM tarafından haczedilmesi ve borcun ödenmemesi halinde satışına onay verilmesi mecliste karara bağlanacak.