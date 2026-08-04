Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir’de özel gereksinimli 12 yaşındaki Edip Vurhan’ın en büyük isteği gerçek oldu.

Gününün büyük bir kısmını evinin penceresinden geçen otobüsleri izleyerek ve zaman zaman Çamlık Son Durak Hareket Merkezi’ndeki şoförleri gözlemleyerek geçiren küçük Edip için İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü harekete geçti.

Ailenin İzmir Büyükşehir Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezi’ne gerçekleştirdiği başvuru ESHOT yetkilileri tarafından hızla değerlendirildi. Ardından Vurhan ailesi, ESHOT’un Gediz Atölyesi’ne çağrıldı.

Gediz Atölyesi’nde özel karşılama

Gediz Atölyesi’nde yapılan ziyarette Edip ve ailesini ESHOT Genel Müdürlüğü Otobüs İşletme Dairesi Başkanı Semih Kök ve kurum yöneticileri karşıladı. Ziyarette Semih Kök, Edip’e unutamayacağı sürprizler hazırladı.

İzmir'in ulaşımında önemli bir yere sahip olan troleybüsün özel maketi ve ESHOT şoförlerinin görevde giydiği mavi gömlek ve lacivert pantolondan oluşan resmi üniforma küçük çocuğa hediye edildi.

Direksiyon koltuğuna oturdu

Kendisine verilen ESHOT üniformasını giyen Edip, atölye bahçesinde bekleyen ve İzmir’de "nazar boncuğu" olarak tanınan otobüsün direksiyonuna geçti.

Otobüsün sürücü kabinini ve kumanda panellerini detaylıca inceleyen Edip, sonrasında annesi Ayşegül Vurhan ve babası Ahmet Vurhan ile beraber yolcu kısmına geçerek atölye sahasında kısa bir yolculuk yaptı.

Tur süresince Otobüs İşletme Dairesi Başkanı Semih Kök, araçlar ve atölyede yapılan teknik çalışmalar hakkında Edip’e bilgi verdi.

"Aylardır sürekli ESHOT diye sayıklıyor"

Oğlunun bu ilgisini ve yaşadıkları sevinçten bahseden baba Ahmet Vurhan, "Oğlum adına da kendi adımıza da çok mutluyuz. Aylardır sürekli ESHOT diye sayıklıyor. Tek hayali ESHOT şoförü olmak.

Ona benzer kıyafetler aldık ancak üzerinde ESHOT amblemi olmadığı için giymiyordu. Biz de Hemşehri İletişim Merkezi’ne başvurduk. Talebimizin kabul edilmesi bizi çok mutlu etti. Çok heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

"Sayın başkanımızın talimatıyla ailemizi misafir ettik"

Edip’in hayalini gerçeğe dönüştürmekten büyük memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen ESHOT Otobüs İşletme Dairesi Başkanı Semih Kök ise,

"Aile bize oğullarının en büyük hayalinin ESHOT otobüs şoförü olmak olduğunu, otobüsleri ve şoförleri çok sevdiğini anlattılar.

Bunun üzerine konuyu Başkanımız Dr. Cemil Tugay’a ilettik. Sayın Başkanımızın talimatıyla ailemizle iletişime geçerek kendilerini misafir ettik.

Edip’e ESHOT şoför üniforması ile atölyelerimizde üretilen troleybüs maketini hediye ettik. Onun hayalini gerçekleştirmesine ESHOT ailesi olarak katkı sunabilmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.