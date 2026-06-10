Son Mühür / Merve Turan - İzmir'in Menderes ilçesinde Engelli Bireylere Piknik engelli bireylere velileri ile birlikte katılabilecekleri piknik düzenledi. Menderes Belediyesi tarafından düzenlenen piknik organizasyonu organizasyonu İnciraltı Kent Ormanı’nın engelliler merkezi mangal alanı kısmında gerçekleşti. Engelli bireyler ve velileri Menderes Belediyesi Ferdi Zeyrek Engelsiz Çocuk Evi’nden uzman eğitmenlerin eşliğinde keyifli vakit geçirdi.

Aynı sofra etrafında buluşarak samimi bir sohbet ve muhabbet ortamı oluşturan veliler ise birbirleriyle deneyimlerini paylaşma ve dertleşme imkanı buldu. Hep birlikte yenilen yemeğin, edilen sohbetlerin ve oynanan oyunların ardından hem çocuklar hem de aileleri, bu özel günü çektirdikleri hatıra fotoğraflarıyla ölümsüzleştirdi.

"Yüzlerde tebessüm oluşturmak bizim için paha biçilemez."

Düzenlenen etkinlikle ilgili detaylı bir açıklama yapan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, yüzlerde tebessüm oluşturmak bizim için paha biçilemez olduğunu vurgulayarak şu ifadelerde bulundu: “Engelli bireylerimiz için güzel bir etkinlik hazırladık. Piknik ve oyunlar ile uzman eğitmenlerimiz eşliğinde çok keyifli vakit geçirdiler. Yüzlerde tebessüm oluşturmak bizim için paha biçilemez. Onları mutlu edecek etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz.”