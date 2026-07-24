Son Mühür- Özgür Özel önderliğinde kurulan Yeni Parti sonrası, CHP'de ayrılıklar büyüyerek devam ediyor. Menderes Belediyesi CHP Grupbaşkanvekili ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Seyhan Müşerref Kuralı, yaptığı açıklama ile Cumhuriyet Halka Partisi üyeliğini sonlandırdığını açıkladı.

Kuralı açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Onurla üyesi olduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ediyorum. Bu karar; demokrasiye, örgüt iradesine ve halkın değişim talebine olan inancımın doğal bir sonucudur. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda, gösterdiği çağdaş uygarlık hedefine yürümeye devam etmenin; demokrasiyi, örgüt iradesini ve değişim umudunu savunmanın bugün tarihî bir sorumluluk olduğuna inanıyorum. Siyaseti her zaman ilke için yaptım. Bundan sonra da aynı kararlılıkla; halkın umudunu büyüten, demokrasiyi, hukuku, adaleti ve sosyal demokrat değerleri savunan mücadelenin içinde olmaya devam edeceğim. Geçmişte partimizin her kademesinde ve Genel Merkezimizde üstlendiğim görevlerde, iktidar yürüyüşüne katkı sunabilmek adına aldığım her sorumlulukta olduğu gibi; bilgi, birikimim, emeğim ve bütün enerjimle bu yeni dönemin de bir parçası olacağım. Aynı inanç, aynı heyecan ve aynı sorumluluk bilinciyle, Türkiye’nin iktidar yolculuğuna katkı sunabilmek için var gücümle çalışmayı sürdüreceğim. Sayın Özgür Özel’in liderliğinde şekillenecek yeni siyasal hareketin, Türkiye için yeniden umut olacağına yürekten inanıyorum. Bu süreçte de Menderes ilçe örgütümüz, İzmir il örgütümüz ve yol arkadaşlarımızla birlikte iktidar hedefi doğrultusunda en ön saflarda mücadele etmeyi sürdüreceğim. Çünkü hedefimiz yalnızca yeni bir siyasal hareket inşa etmek değildir. Hedefimiz; Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi, liyakati, sosyal adaleti ve halkın umudunu yeniden iktidarla buluşturmaktır. Bugüne kadar birlikte yol yürüdüğüm tüm yol arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de vicdanın, demokrasinin, Cumhuriyet değerlerinin ve halkımızın yanında olmaya devam edeceğimi kamuoyuna saygıyla bildiriyorum. Mücadelemiz devam ediyor. Yolumuz açık, iktidar yolumuz aydınlık olsun."