SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Jandarma KOM ekipleri tarafından Menderes Belediyesi’ne yönelik gerçekleştirilen rüşvet, irtikap ve örgüt operasyonunun yankıları büyüyerek devam ediyor. Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez ve meclis üyelerinin aralarında bulunduğu gözaltı dalgasının ardından, operasyonun perde arkasına dair çarpıcı detaylar kulislere düştü.

Günler Öncesinden 'Gözaltı' Endişesi

Edinilen bilgilere göre; İlkay Çiçek’in, belediye binasında ve kamuoyunda ardı arkası kesilmeyen olaylar zinciri sonrasında çemberin daraldığını hissettiği öğrenildi. İlçede patlak veren silahlı saldırı olayları, belediyedeki rüşvet ve irtikap iddiaları ve son olarak bir kadınla yaptığı öne sürülen özel mesajlaşmalar yüzünden baskı altında kalan Çiçek’in, bu tablo karşısında derin bir endişeye kapıldığı belirtildi. Yakın çevresinden sızan bilgilere göre başkan Çiçek’in, jandarmanın düğmeye basmasından kısa bir süre önce güvendiği bazı isimlere, 'Bu işin sonu iyi değil, beni de alacaklar' diyerek yaşanacak bir operasyonu günler öncesinden beklediği ve büyük bir stres yaşadığı iddia edildi.

Şafak Vakti Düğmeye Basıldı

Menderes’te haftalardır sokakta ve kahve köşelerinde kulaktan kulağa yayılan 'Operasyon geliyor' fısıltıları, başkan Çiçek ve ekibinin de kabusu olmuştu. Güvenlik güçlerinin ve adli makamların titizlikle yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından, şüphelilerin endişeyle beklediği operasyonun düğmesine şafak vakti basıldı. Gözaltına alınan isimlerin jandarmadaki sorgusu ve adli süreç titizlikle devam ederken, Çiçek'in önceden öngördüğü bu gözaltı sürecinin soruşturma dosyasındaki ifadelere nasıl yansıyacağı merakla bekleniyor.

