SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında CHP’li Menderes Belediyesi’ne yönelik düzenlenen şafak operasyonunda, Belediye Başkanı İlkay Çiçek dahil 13 kişi gözaltına alındı. M.Y. isimli vatandaşın ihbar dilekçesi ve ardından görevlendirilen bilirkişi heyetinin raporu doğrultusunda başlatılan adli süreç, belediyedeki kirli çarkı ve usulsüzlükleri tek tek ortaya çıkardı.

'Ben Yürüyen Parayım Bebeğim'

Soruşturma dosyasına giren teknik analizler ve dijital materyaller, şok etkisi yaratan detayları gözler önüne serdi. Yapı kullanım izni, inşaat ruhsatı ve imar durumu değişikliklerindeki usulsüzlüklerin yanı sıra, Özdere Mahallesi 21 ada 10 parseldeki yapının proje evrakının da sahte kurgulandığı bilirkişi raporuyla belgelendi. Dosyaya giren en çarpıcı kanıtlardan biri ise Başkan İlkay Çiçek’in sevgilisine attığı mesajlar oldu. Gönderdiği para fotoğrafı üzerine sevgilisinin 'Aşkım bana neden para gönderiyorsun?' sorusuna Çiçek’in, 'Ben yürüyen parayım bebeğim. Ben muhtarlıktan gelmeyim. Her işin karşılığında para alırım. Ben para almaya alışkınım aşkım' satırlarını yazdığı ortaya çıktı.

Rüşvet Trafiği Şoför Üzerinden Yürütülmüş

Bilirkişi raporları ve İmar Müdürü İbrahim Yalça’nın çözümlenen ses kayıtlarıyla da doğrulanan kirli çarkta, paraların transfer yöntemi de sızan yazışmalara yansıdı. Çiçek’in, Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez’in iş insanlarından aldığı paralardan kendi payına düşeni doğrudan almayıp şoförü Tolga’ya aldırttığını itiraf ettiği mesajlar soruşturma dosyasında, 'Sen merak etme bebeğim. Herkes beni saf zannediyor ama ben… Geçenlerde Rüzgar birkaç iş adamından para aldı. Benim payıma düşeni almadım. Şoförüm Tolga'ya aldırttım. Ben kendim almıyorum, Tolga'nın üstünden alıyorum' yazdığı mesajlar dosyaya girdi.

Gözler Sevgilide

Skandalın patlamasıyla birlikte kulislerde en çok konuşulan konu, Başkan Çiçek’in müstehcen görüntüler dâhil belediyedeki birçok mahrem ve özel bilgiyi paylaştığı iddia edilen sevgilisi oldu. Söz konusu kadının soruşturma dosyasına şüpheli mi yoksa tanık olarak mı dahil edileceği henüz netlik kazanmazken, hukukçular ve adli kaynaklar bu ismin adeta operasyonun 'kara kutusu' konumunda olduğunu vurguluyor. Kadının adli makamlara dahil edilmesi ve Başkan Çiçek ile aralarında geçen diğer gizli bilgileri vermesi durumunda, Menderes’teki rüşvet ağının sadece belediye ile sınırlı kalmayacağı, soruşturmanın çok daha geniş bir halkaya yayılacağı değerlendiriliyor.

