Son Mühür- İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Menderes Belediyesi’ne yönelik bir operasyon düzenlendi.

Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in de aralarında bulunduğu 13 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Dosyadaki iddialar arasında suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlamaları bulunuyor. Gelişmelerin sonrasında milletvekillerinden art arda tepkiler geldi.

CHP'li Sarıbal: "Adli süreçlerin, bağımsız sürdürülmesi gerekir"

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, yaşanan sürece dair, "İzmir Menderes Belediyemize yönelik düzenlenen operasyonda Belediye Başkanımız İlkay Çiçek ve çalışma arkadaşları gözaltına alındı.

Seçilmiş belediye başkanlarımızın ve çalışma arkadaşlarının sabah operasyonlarıyla gözaltına alınarak, tutuklanarak adli süreçlerin sürdürülmesi kabul edilebilir değildir.

Adli süreçlerin, bağımsız ve tarafsız yargı eliyle, hukuk devleti ilkesi ve masumiyet karinesi gözetilerek sürdürülmesi gerekir." diyerek tepki gösterdi.

Yeni Partili Tüzün: "Süreç tamamlanmadan gerçekleştirilen operasyonlar zarar vermektedir"

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ise gözaltı kararının masumiyet karinesini zedelediğine vurgu yaparak, "Menderes Belediye Başkanımız İlkay Çiçek hakkında bu sabah gerçekleştirilen gözaltı işlemi, son dönemde seçilmiş belediye başkanlarına yönelik art arda yürütülen süreçlerin bir yenisi olarak kaygıyla takip edilmektedir.

Henüz yargı süreci tamamlanmadan, sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen operasyonlar ve kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan algı, hukuk devleti ilkesine ve masumiyet karinesine zarar vermektedir.

Hukukun temel amacı gerçeği ortaya çıkarmaktır; bunun yolu ise peşin hükümlerden değil, bağımsız ve tarafsız yargının adil işleyişinden geçmektedir.

"Millet iradesini kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz"

Milletimizin oylarıyla göreve gelen belediye başkanlarının yargı süreçlerinin siyasi tartışmaların gölgesinde yürütülmesi, yalnızca ilgili kişileri değil, demokratik temsil anlayışını ve sandığın meşruiyetini de tartışmaya açmaktadır.

Demokrasinin gücü, farklı görüşlerin özgürce yarışabildiği ve halkın tercihine herkesin saygı gösterdiği bir düzende anlam kazanır.

Bu nedenle seçme ve seçilme hakkını, hukukun üstünlüğünü ve millet iradesini kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz.

"Hukuki süreçleri yakından takip ediyoruz"

Menderes Belediye Başkanımız İlkay Çiçek’in ve belediye çalışanlarımızın hukuki süreçlerini yakından takip ediyoruz.

Yargının hiçbir siyasi etki altında kalmadan hareket etmesi, masumiyet karinesinin gözetilmesi ve adaletin tarafsız biçimde tecelli etmesi, demokratik hukuk devletinin vazgeçilmez gereğidir.

Halkın iradesiyle göreve gelen belediye başkanlarımızın yanında olmaya, demokrasiyi ve millet iradesini kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yeni Partili "İlkay Çiçek ve mesai arkadaşlarının yanındayız"

Sürece ilişkin bir diğer tepki de Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal’dan geldi. Tanal, yerel yöneticilerin direkt olarak hedef alınmasının hukuki güvenceleri zayıflattığının altını çizerek,

"Halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarına ve belediye emekçilerine yönelik sabah baskınlarıyla yürütülen bu yöntemler kabul edilemez.

Yargı, siyasi saiklerle hareket etmemeli; adaleti, masumiyet karinesini ve hukukun üstünlüğünü her şeyin üstünde tutmalıdır. Menderes Belediye Başkanımız İlkay Çiçek ve mesai arkadaşlarının yanındayız, sürecin takipçisi olacağız."