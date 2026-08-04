Son Mühür - İzmir'in Menderes ilçesi bu sabah operasyonla uyandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Menderes Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 kişinin içinde Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek de yer aldı. Süreçle alakalı ilk açıklamada bulunan Menderes Belediyesi sürecin adil ve şeffaf şekilde en kısa sürede tamamlanmasını umduklarını ifade ederek talep edilen tüm bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak sunulduğunu belirtti.

"Talep edilen tüm bilgi ve belgeler yetkili mercilere eksiksiz olarak sunulmakta"

İşte belediye tarafından yapılan o açıklama:

"İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanımız İlkay Çiçek ve 15 kişi için gözaltı kararı verilmiştir. Süreç kapsamında talep edilen tüm bilgi ve belgeler yetkili mercilere eksiksiz olarak sunulmakta olup, sürecin sağlıklı şekilde yürütülmesi için gerekli hassasiyet gösterilmektedir. Silahlı saldırılar, sızan mesajlar ve rant iddiaları: Menderes’te beklenen operasyon adım adım geldi! İçeriği Görüntüle Adil ve şeffaf şekilde sürecin en kısa sürede tamamlanmasını umuyoruz. Süreçle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla, resmi makamların açıklamaları doğrultusunda ihtiyaç duyuldukça yeni bilgilendirmeler yapılacaktır."