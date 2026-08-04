Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli ailelerin bütçesini rahatlatacak önemli bir karara imza attı.

Yuvamız İzmir Sosyal Hizmet Etkinlik Merkezleri’nde 2026–2027 eğitim-öğretim dönemi aylık hizmet ücreti 2 bin 500 TL olarak duyuruldu. Belediye yönetimi göreve geldiği günden itibaren kreş ücretlerinde üçüncü kez indirim yaptı.

Ücretlerde üçüncü kez indirim yapıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın göreve geldiği 2024 yılı başında 10 bin TL olarak uygulanan aylık hizmet bedeli, ilk olarak 1 Kasım 2024 tarihinde yüzde 50 indirimle 5 bin TL’ye çekilmişti.

Sosyal tarife uygulamaları doğrultusunda 2025–2026 döneminde 4 bin TL olarak belirlenen ücret, yapılan son düzenlemeyle beraber 2026–2027 dönemi için 2 bin 500 TL’ye kadar düşürüldü.

"2 bin 500 lira olarak belirledik"

Verilen karar hakkında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, çocukların güvenli ve sağlıklı ortamlarda yetişmesini önceliklendirdiklerinin altını çizdi. Tugay açıklamasında,

"Sevgili anne ve babalar; merkezlerimizi, fırsat eşitliği anlayışıyla her ailenin erişebileceği bir hizmet olarak sürdürüyoruz.

2024’te 10 binden 5 bine, 2025’te 4 bine düşürdüğümüz ücreti bu yıl 2 bin 500 lira olarak belirlediğimizi açıklamaktan mutluluk duyuyorum.

Yurttaşlarımızın aile bütçesine katkı sağlamak için sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.