Son Mühür/ Emine Kulak- Menderes Belediyesi’ne yönelik yapılan soruşturmada Belediye Başkanı İlkay Çiçek dahil 16 kişi sabah şafak operasyonu ile gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor. Yapılan operasyonun ardından Menderes ilçesinde ve belediye koridorlarında hareketlilik arttı. Kurum çalışanlarının bazıları, yönetimi eleştirdi ve yaşananları anlattı. Bazı çalışanların, rızası dışında görev yerlerinin değiştirilerek adeta sürgüne gönderildiği iddia edildi.

Mimara önce garsonluk, sonra boyacılık

Sürgüne gönderilenler arasında olan belediye çalışanı, mimar N.Ş., “Gözümden ameliyat olmuştum. Buhar resmi yapıyordum. Güneşe maruz kalmamam gerekiyor, bu süreç geçici demiştim ama birileri bunu yönetime başka anlatmış. Önce garson olarak görevlendirilmek istendim. Garsonluk yapmamı isteyen Rüzgar Sönmez’di. Bu durumu mahkemeye taşıyacaktım. 2, 3 ay bu süreçle uğraştım. Ama daha sonra İlkay Başkan tarafından göreve iade edildim. Ancak garsonluktan sonra yeni sürgünüm Gümüldür’de tuvaletlerin duvarına resim yapmak oldu. Kendim isteyerek yapıyorum, güzel sanatlar mezunuyum ama tuvalettin dışarısında da olsam koku oluyor. Yanıma birini istedim vermediler” dedi.

İnsan kaynakları müdürü hayvan barınağına sürüldü iddiası

Çoğu personelin belediye yönetimi ile mahkemelik olduğunu öne süren N.Ş. “Bu şekilde sürgün yapılan 40,50 kişi ve üst düzey müdürler var. Çoğu kişi belediye ile mahkemelik. Benim gibi birçok çalışan arkadaşım var. İnsan kaynaklarının eski müdürü hayvan barınağına sürüldü. Asil zabıta müdürünü, istedikleri evraklara imza atmadığı için park ve bahçelere sürdüler. Zabıta Müdürü F.G.’nin sürgünü yasal değildi” dedi.

Başkan Yardımcısı: Bilgi işlem müdürünü veznedar yaptılar

Yapılan sürgünlerden bazılarını aktaran Menderes Belediyesi’nin eski başkan yardımcısı F.K., “Bu yaşanalar için uyarıda bulunmuştuk. Yaşananlar üzücü, mobbing konuları doğru. Bugün yeni alınan arkadaşlardan da bazıları, belediye yönetimi yüzünden bazı evraklara imza atan arkadaşlar. Eski imar müdürü, yönetime kızdığı için görevinden ayrıldı. Ama zamanında mobbing ve baskı ile imza attırdığı kişiydi, o da gözaltına alınmış. Eski Zabıta Müdürü F. G. sürgünde. Sürgüne gönderildiği için dava açtı. Normalde asil müdür, görevden alınamaz ama baskı ile mobbing ile kadını bezdirdiler. İnsan kaynaklarının eski müdürünü de park ve bahçelere sürdüler. İç mimar N.Ş.’yi ise önce garson olarak sonra ise duvar boyamaya gönderdiler. Bilgi işlem müdürlüğünde matematik profesörü arkadaşımız N. M.’yi de gişelere, vergi tahsilatına sürgün ettiler. A.S. bilgi işlem müdürünü ise Kısık Köy’e veznedar olarak görevlendirdiler. Bunun gibi birçok örnek var. Personeller belediyeye tepki gösterecektir” dedi.