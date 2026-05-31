Son Mühür- Menderes'in AK Partili Belediye Başkanı Bülent Soylu döneminde sık sık gündeme gelen kumsal işgaliyle ilgili tartışmalar, CHP'li Belediye Başkanı İlkay Çiçek döneminde de yeniden start aldı.

Bölge sakinlerinin tepkilerine tercümen olan CHP Kurultay Delegesi Azimet Gürbüz,

''Türkiye'de toplum, hava, su, toprak, güneş, deniz, orman gibi doğanın sağladığı olanaklardan yararlandırılmıyor. Plajlar şezlongcuların, dağlar ve ormanlar madencilerin işgalinde. Doğanın olanakları seçilmiş ya da atanmış kamu görevlileri himayesiyle, işgal edilip bir vurgun sistemine dönüştürülüyor'' hatırlatmasında bulundu.

''Oturmakta olduğum İzmir Menderes İlçesi Çukuraltı Plajı olarak bilinen yerde kumsal tamamen işgal altında'' diyen Gürbüz,

''Oyla seçilen belediye başkanı bu yerleri kendilerine babadan kalmış miras gibi, peşkeş çekmekte sakınca görmüyorlar'' sözleriyle bu kez işgalci konumunda olanın Menderes Belediyesi olduğuna işaret etti.

Bu kez CHP'li belediye...

AK Partili Bülent Soylu döneminde yaşanan tartışmaları hatırlatan Gürbüz,

''Bu pankart iki dönem önce, Menderes'in AKP'li belediye başkanına ait.

Tabi bu pankartı astırmak kolay olmadı.

Temiz İzmir Derneği ve Halkın mücadelesi sonucunda mahkeme kararı ile çelik yapı yıkıldı ve sahil işgalden kurtarıldı.

İki dönemdir Menderes Belediye Başkanı CHP'li, fakat sahilimiz yine işgal altında. Üstelik bu kez bizzat Belediye de işgalci durumda.



Özellikle CHP'nin ve diğer parti örgütlerinin doğanın halka sunduğu bu plajda, insanlar para vermeden, şezlong kiralamadan denize göremediğini bilmeleri gerekiyor. Galiba bu yeni bir "halkçılık" sözleriyle yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.

''Hakkını isteme yeteneğini yitirmiş bir toplumda, oylarını aldığı insanları sömüren "Halkçı" eminim "devrimci" olduğu iddiasında olan belediye hiç bir sorumluluk duymadan, plajın kalan kısmını da işgal etti'' vurgusunda bulunan Azimet Gürbüz,

''Adı 'demokratik' kitle örgütü olan dernek ve kuruluşlar rahatsız görünüp, bir şeyler yapıyor telaşıyla, yazın bitmesini bekliyorlar.



Oysa bu derneklerin niyeti varsa direk mahkemeye başvurmaları gerekir. Mahkeme ve avukat parasını halk o cesur(!) derneklere verir. Ama nerde?

Çaresizliğin üç dört kişi eliyle hakim kılındığı bir sistem.

Şimdi adım AKP'liye çıkar...



Şimdi AKP’nin belediye başkanının doğru halka saygı duyan pankartını sayfama koyduğum için göreceksiniz adımı AKP'liye çıkaracaklar'' mesajı vererek,

''Spartaküs'ün ruhu, neredesin?'' sorusuyla yaşananlara sessiz kalan STK'lara göndermede bulundu.