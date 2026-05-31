CHP'ye yönelik verilen mutlak butlan kararının yankıları sürmeye devam ediyor. Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanlığı'na yeniden Kemal Kılıçdaroğlu gelirken, Özgür Özel ve beraberindekilerin izleyeceği yol haritası da yakından takip ediliyor. Dün hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem de Özgür Özel'in gerçekleştirmiş oldukları bayramlaşma programı kamuoyu tarafından yakından takip edilirken, CHP örgütlerinin kimin yanında oldukları da dikkatle takip ediliyor.

Bu kapsamda daha önceden Özgür Özel'e desteğini açıklayan CHP İzmir İl Örgütü'nden, dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"Bu örgüt korkmaz, bu halk susmaz, bu irade teslim olmaz!"

CHP İzmir İl Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "İl Başkanlığımızdayız. CHP İzmir İl Başkan Vekilimiz Av.Murat Aydın, il yöneticilerimiz, Kiraz İlçe Başkanımız Mehmet Orhan, Menderes İlçe Başkanımız Mehmet Emin Işık ve ilçe örgütlerimizle birlikte hukuka ve halkın iradesine sahip çıkmak için demokrasi nöbetindeyiz.

Bu örgüt korkmaz, bu halk susmaz, bu irade teslim olmaz! Seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel’in ve partimizin yanındayız.

Kurtuluş yok tek başına;

Ya hep beraber, ya hiçbirimiz!" ifadeleri kullanıldı.