Menderes Belediyesi'ne yönelik yürütülmekte olan operasyon sonrasında gözaltına alınan isimlerin yakınlarına destek ziyaretleri devam ediyor. YENİ Parti İzmir Kurucu İl Başkanı Çağatay Güç, parti yöneticileriyle beraber Buca'da yer alan İl Jandarma Komutanlığı önüne gelerek, gözaltındaki Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek ile diğer isimlerin aileleriyle bir araya geldi.

"Süreç hakkında bilgi aldık"

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Çağatay Güç, ailelerle buluşarak süren adli sürece ilişkin bilgi aldıklarını ifade etti. Güç, operasyon çerçevesinde gözaltına alınan kişilerin yakınlarına geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini belirterek, bu süreçte ailelerin yanında olduklarının altını çizdi.

Güç'ten destek mesajı!

YENİ Parti heyetinin yapmış olduğu ziyarette, gözaltındaki isimlerin ailelerinin yaşadığı sürece ilişkin değerlendirmeler gerçekleştirildi. Çağatay Güç, hukuki sürecin yakından takip edildiğini ifade ederek, ailelere moral ve destek sağlamak amacıyla İl Jandarma Komutanlığı önünde buluştuklarını sözlerine ekledi.