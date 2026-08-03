Son Mühür/ Emine Kulak- Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ve kuraklık, orman yangını riskini en üst seviyeye çıkarıyor. Ülke genelinde artan orman yangınlarıyla mücadelede aralıksız sürerken, Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ve yerel yönetimlerin itfaiye ekipleri alevlere karşı havadan ve karadan canla başla mücadele ediyor. Ancak bazı yangınların çıkma sebepleri sadece doğal olmuyor, insani bir müdahale ile başladığı belirtiliyor.

İzmir’in Buca ilçesi Kaynaklar Mahallesi’nde ormanlık alanda iki gün önce, benzinle dolaşarak kasıtlı yangın çıkarmak istediği iddia edilen 2 kişi, mahalle sakinin dikkati ve cesareti sayesinde engellendi. Havaların ısınmasıyla birlikte yurt genelinde ve İzmir’de orman yangınlarıyla mücadele aralıksız sürerken, yaşanan bu olay insan müdahalesinin tehlikeli boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Görgü tanığı mahalle sakini, şüphelileri fark ettiği anı ve onlara nasıl müdahale ettiğini anlattı.

“İki şahsı fark ettim, ellerinde benzin bidonları vardı, bizi görünce kaçtılar”

Kaynaklar mahallesinde oturan bir vatandaş, “Oturduğum Buca Kayaklar mahallesinde gece saat 02:30, 03:00 sularında petrole gittim. Evde misafirim vardı. O sırada eve dönerken iki şahsı fark ettim. Ellerinde benzin bidonları vardı. Şüpheli tavırları vardı, bizi görünce kaçmaya başladılar. Motorla oldukları yere gittim, ellerindeki bidonu bırakıp kaçmışlar, incelediğimde benzin bidonu olduğunu gördüm. Komşular orman işletme dairesini, müdürlüğünü, jandarmayı aradı” dedi.

“Yangın çıkarsa kurtulma şansımız yok”

Teyakkuza geçtiklerini söyleyen Mahalle Sakini, “Gece geç saatlerde olduğu için, bölgede sokak lambası da az olması nedeniyle eşkâllerini seçemedik. O boy uzunluğunda kadın olabileceğini düşünmüyorum, yüksek ihtimalle erkeklerdi. Biz artık burada komşularımızla birlikte teyakkuza geçtik. Sağımız, solumuz orman. Yangın çıkarsa kurtulma şansımız yok. 15 metrekare bahçem var. Benim evim hariç, bölgede 5,6 adet daha ev var onlar da zarar görecek” diye anlattı.

“Arsa sahiplerinin yapabileceği konuşuluyor”

Kasıtlı bir girişim olduğunu değerlendiren Mahalle Sakini, “Arsa sahiplerinin taşınmazının alanını genişletmek için yakabileceği konuşuluyor. Kasıtlı bir yangın çıkarma işiydi” diye konuştu.