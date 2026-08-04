Son Mühür/ Osman Günden- Dokuz Eylül Üniversitesi’nin (DEÜ) Buca’daki merkez yerleşkesinde yer alan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Alevlerin fark edilmesiyle beraber hareketli anlar yaşanırken, kampüs içerisindeki güvenlik görevlileri ilk müdahaleyi hızla gerçekleştirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi.

Ekiplerin ortak müdahalesiyle alevler kontrol altında

Rüzgarın da etkisiyle büyüme riski olan yangına, İzmir genelindeki farklı kurumlardan sağlanan araç ve personel desteğiyle müdahale edildi.

Karadan ve havadan gerçekleştirilen yoğun çalışmalar, TOMA’ların da desteğiyle kısa sürede sonuç verdi. Alevlerin kampüsteki binalara ulaşması engellenerek yangın tamamen söndürüldü ve sonrasında bölgede soğutma işlemine geçildi.

"Şükranlarımızı sunarız..."

Yaşanan olayın ardından Dokuz Eylül Üniversitesi yönetimi yazılı bir açıklama yaparak, yangının kontrol altına alınmasında emeği geçen tüm kurum ve kişilere minnettar olduklarını belirtti. Üniversite tarafından yapılan açıklamada,

"Orman Bölge Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Belediyesi ve Karabağlar Belediyesi itfaiye ekiplerine, TOMA araçları ve ilgili birimleriyle sahada görev alan İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına katkılarından dolayı şükranlarımızı sunarız.

Yangının ilk anlarından itibaren alanda bulunarak süreci yakından takip eden, koordinasyona destek veren Buca Belediyesi yönetimine ve ilgili yetkililerine, ayrıca sahada görev yapan ekiplerimizin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik gıda desteği sağlayan Orman Bölge Müdürlüğü ile Buca Belediyesine dayanışmaları dolayısıyla teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.