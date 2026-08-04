Trabzonspor yönetimi, Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ı kadrosuna katmak için yürüttüğü pazarlıklarda mutlu sona çok yaklaştı. Resmi imzalar henüz atılmasa da tarafların şartlarda tam olarak uzlaştığı belirtiliyor. Bordo-mavili camia süreci yakından takip ederken kulüpten gelecek resmi duyuruya kilitlendi. Süper Lig tarihinin en büyük hamlelerinden biri olarak değerlendirilen bu dev transferin mali detayları ve oyuncunun şehre geliş tarihi yavaş yavaş netleşmeye başladı.

TRABZONSPOR SALAH İLE ANLAŞTI MI?

Trabzonspor, Liverpool'dan ayrılan Muhammed Salah ile iki yıllık sözleşme konusunda prensipte el sıkıştı. Yönetimin uzun süredir gizlilikle yürüttüğü görüşmeler olumlu sonuçlandı ve taraflar resmi sözleşme aşamasına geçti. Kulüp henüz transferi resmen duyurmadı. Bordo-mavili yönetim resmi prosedürleri tamamladıktan hemen sonra ilgili kurumlara gerekli bildirimleri yapacak.

SALAH TRANSFERİNİN MALİ ŞARTLARI NELER?

Kulübe yakın kaynaklardan sızan bilgilere göre Trabzonspor, Mısırlı yıldıza sözleşme imzalaması karşılığında tam 5 milyon avro imza parası ödeyecek. Deneyimli oyuncunun yıllık garanti ücreti ise 17 milyon avro olacak. Pazarlıklarda formalar için de oldukça özel bir madde eklendi. Muhammed Salah adına satılacak formaların gelirinin yüzde 25'lik kısmı doğrudan oyuncunun hesabına aktarılacak.

MUHAMMED SALAH TRABZON'A NE ZAMAN GELECEK?

Yönetim, Mısırlı yıldızın çarşamba günü Trabzon'a inmesini bekliyor. Şehre ayak bastıktan sonra kapsamlı sağlık kontrollerinden geçecek olan yetenekli futbolcu, sorun çıkmaması halinde resmi sözleşmeye imza atacak. Bordo-mavili taraftarlar, oyuncuyu karşılamak için şimdiden dev bir organizasyon hazırlığına girişti. Taraftar grupları, havalimanında ve Trabzon şehir merkezinde çok geniş katılımlı bir kutlama planlıyor.