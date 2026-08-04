Yükseköğretim kurumlarından kaydı silinen öğrencilerin okullarına dönmesini sağlayacak 28 maddelik kanun teklifi meclisten geçerek yasalaştı. Düzenleme, öğrencilere 2026-2027 eğitim öğretim yılında yeniden üniversite sıralarına oturma imkanı tanıyor. Yasa azami öğrenim süresini dolduran son sınıf öğrencilerine ek sınav hakkı verirken, akademik personelin özlük haklarına ve disiplin süreçlerine yenilikler getiriyor.

ÖĞRENCİ AFFI KİMLERİ KAPSIYOR?

Belirlenen istisnalar dışında, üniversite ile ilişiği kesilen veya kayıt hakkını kazandığı halde kullanamayan öğrenciler düzenlemeden yararlanacak. Başvuran adaylar 2026-2027 eğitim öğretim döneminde okullarına geri dönebilecek. Yasa, azami öğrenim süresini dolduran son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları dersler için iki ek sınav veya tekrar hakkı veriyor. İntörnlük veya uygulamalı eğitimini tamamlayamayan öğrenciler bu eğitimleri bitirme şansı yakalayacak. Azami süreyi dolduran ara sınıf öğrencileri ise bu haktan yararlanamayacak.

YENİ YASA AKADEMİK PERSONEL İÇİN HANGİ DEĞİŞİKLİKLERİ İÇERİYOR?

Düzenleme akademi dünyası için yeni kurallar belirliyor. Yaş haddini dolduran bazı sözleşmeli öğretim üyeleri, kurumun faydalı görmesi ve YÖK'ün onayıyla 75 yaşına kadar ikişer yıllık periyotlarla çalışabilecek. Kurallar, başkası tarafından üretilen yayınları atama veya unvan kazanımında kullanan akademisyenleri meslekten çıkarıyor. Disiplin soruşturmalarında şüpheliler 7 günden az olmamak üzere savunma yapacak ve süreç Anayasa Mahkemesi kararlarına uygun ilerleyecek. Tasarı, yan dal uzmanlığı bulunan öğretim üyelerinin ek ödemelerini Sağlık Bakanlığındaki emsallerine eşitliyor.

ÖĞRENCİ AFFI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?

Öğrenci affı düzenlemesi henüz Resmi Gazete'de yer almadı. Düzenlemenin tam anlamıyla yürürlüğe girmesi için Cumhurbaşkanı onayından geçip Resmi Gazete'de ilan edilmesi gerekiyor.