Uluslararası gastronomi tecrübesine sahip olan Olabiyi Lawal, yarışmadaki üstün yeteneğini ilk turda tüm Türkiye'ye kanıtladı. Profesyonel sporcuların katı beslenme programlarına uygun tabaklar hazırlayan yarışmacının hayatını ve güncel durumunu izleyiciler yakından takip ediyor. Farklı ülkelerde mutfak kültürü edinen Nijeryalı şef, jürinin karşısına çıkardığı tabakla büyük övgü topladı. Yarışmadaki akıbetini şeflerin stüdyoda vereceği kararlar belirleyecek.

OSIMHEN'İN AŞÇISI OLABIYI LAWAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Profesyonel aşçılık kariyerini başarıyla sürdüren Olabiyi Lawal, 32 yaşında ve Nijerya doğumlu. Farklı ülkelerde uzun yıllar mutfak deneyimi kazanan yarışmacı, kariyerini özel aşçılık alanında zirveye taşıdı. Dünyaca ünlü golcü futbolcular Victor Osimhen ve Simon Banza'nın özel aşçısı olarak görev yapıyor. Şef, yeşil sahalarda ter döken bu sporcuların ağır antrenman tempolarına ve özel beslenme düzenlerine tam uyumlu, kalori hesaplı menüler hazırlıyor.

OLABIYI LAWAL ELENDİ Mİ, ANA KADROYA GİRDİ Mİ?

MasterChef Türkiye 2026 elemelerinde iddialı ve teknik bir tabak hazırlayan yarışmacı, stüdyodaki şeflerden oldukça olumlu yorumlar aldı. Jüri üyelerinden aldığı geçer not sayesinde Lawal ilk turda elenmekten kurtuldu, aksine sergilediği yeteneğiyle zorlanmadan bir üst tura yükselmeyi başardı. Seçmeleri kayıpsız geçen yetenekli şef, ana kadro yolunda zorlu rakipleriyle mücadele etmeye hak kazandı. Ancak yarışmacının asıl ana kadroya kesin olarak girip girmediği henüz belli olmadı. Nijeryalı profesyonel aşçının ana kadrodaki durumu, şeflerin ilerleyen bölümlerde yapacağı çok daha zorlu final elemelerinin ardından kesinleşecek. Seyirciler şefin ana kadro önlüğünü giyip giyemeyeceğini heyecanla bekliyor.