Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, Torbalı'ya kazandırılan sosyal yaşam alanlarına ilişkin paylaşımda bulundu. Demir, Maden Mühendisi Hüseyin Yılmaz Meydanı ile Sokak Lezzetleri Alanı'nın hem dinlenmek hem de vakit geçirmek isteyen vatandaşların uğrak noktalarından biri haline geldiğini belirtti.

Belediyenin hayata koyduğu projelerin, Torbalı'daki sosyal yaşamı canlandırmayı ve vatandaşların daha konforlu alanlarda vakit geçirmesini hedeflediğini ifade eden Demir, çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Sosyal yaşam ve aile bütçesine katkı!

Başkan Demir, Sokak Lezzetleri Alanı'nda sunulmakta olan uygun fiyatlı yiyecek avantajlarının vatandaşlara ekonomik açıdan da destek sunduğunu sözlerine ekledi.

"Daha güzellerini hak ediyor"

Torbalı'nın gelişimi için çalışmayı sürdüreceklerini belirten Başkan Övünç Demir, ilçenin daha modern ve yaşanabilir bir kent olması için yeni projeleri hayata koymayı sürdüreceklerini söyledi.

Demir, imkanlar çerçevesinde üretmeye ve vatandaşlara verilen sözleri tek tek yerine getirmeye devam edeceklerini ifade ederek, Torbalı'nın her alanda daha ileriye gitmesi için çalışmaların aralıksız devam edeceğini söyledi.