Gökmen Küçüktaşdemir / Son Mühür - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Menderes Belediyesinde çıkar sağlamak amacıyla yapı kullanım izni verildiği, inşaat ruhsatı ve imar durumu değişikliği gibi konularda usulsüzlük yapıldığı tespit edildi. "Rüşvet", "irtikap", "resmi belgede sahtecilik", "görevi kötüye kullanma" ve "imar kirliliğine neden olma" suçlarının örgütlü şekilde işlendiği iddiasıyla düzenlenen operasyonda, aralarında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Son Mühür TV ekranlarında yayınlanan "Gündem Masası" programında konuyu masaya yatıran usta kalem Hasan Çölmekçi, operasyonun arka planına ve sürecin nasıl bu noktaya geldiğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

''Rüşvet ve şikayetler üst üste bindi''

Belediyedeki usulsüzlük iddialarının ve vatandaş şikayetlerinin uzun süredir gündemde olduğunu ifade eden Çölmekçi, iş adamlarının ve sahil kesimindeki vatandaşların mağduriyetlerine dikkat çekerek "Zaten belliydi bunun olacağı. İddialar, başvurular, CİMER’e olan şikayetler, savcılığa olan şikayeteler… Hepsi üst üste bindiği zaman burada neler döndüğü oratya çıkıyor. Rüşvetler, irtikaplar… Zaten soruşturma da bu suçlamalardan açılmış. Belediyede birçok işin rüşvetsiz dönmediği iddiaları biz burada defalarca söylemiştik. Belediye bir iş zora sokuluyor ve ardından rüşvet isteniyordu ve böylece işler hallediyordu. Yine bir iş adamının şikayeti vardı, turizmci iş adamı Yakup Toprak… Ardından vatandaşların da çok vardı. Özellikle sahil kesimindeki ruhsat alımlarında şikayetleri vardı…" dedi.

Firari isimler ve yazışma iddiaları

Soruşturmadaki gözaltı sayılarına ve kamuoyuna yansıyan diğer iddialara da değinen Çölmekçi, sürecin detaylarından bahsederek "Yazışmalar da düştü sevgilisi olduğu iddia edilen bir kadınla belediye başkanı İlkay Çiçek’in. Yardımcısı Rüzgar’la ilgili bir sürü iddia vardı. Zaten, o da şu anda bildiğim kadarıyla firari durumunda. 21 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş. Bunların 13’ü galiba yakalanmış. Diğerleri ise aranıyor." şeklinde konuştu.

"AK Parti'ye geçmek istedi ama boşa çıktı"

Operasyon öncesinde Başkan Çiçek'in yaklaşan süreci görerek parti değiştirmeye çalıştığını ancak bunun sonuçsuz kaldığını belirten Çölmekçi, bazı gazetecilerle ilgili süreçlerin de gündeme gelebileceğini söyleyerek "Gerçekten de biz burada söylüyordu. Hatta, kendisi AK Parti ile irtibata geçmişti. Gitmek istemişti, görüyordu çünkü bunun geleceğini. Fakat, AK Parti böyle birini alamayacağını kendisine bildirmişti. İşte, Ankara’ya gidip gelmeler, görüşmeleri, bağlantı kurmaları… Hepsi boşa çıktı. Bu arada bazı gazetecilerin de başka işleri çıktığı söyleniyor. Onunla ilgili de bir soruşturma olacaktır. Bazı gazetecileri ihbar etmiş ‘benden rüşvet istiyorlar’ diye. Rüşvet iddiaları var. Bunun devamının geleceğini sanıyorum. Çünkü iddialar gerçekten büyük ve ağır." dedi.

"Başkan Çiçek büyük ihtimalle itirafçı olacak"

Programda İzmir'in diğer ilçelerinden gelen şikayetleri de aktarmakla yükümlü olduklarını hatırlatan Çölmekçi, Menderes'teki operasyonun seyrine dair en çarpıcı öngörüsünü ise şu sözlerle dile getirdi:

"Biz burada sadece Menderes için konuşmamıştık. Dikili’deki durumları, Foça’daki durumları, bunların hepsini dile getirdik. Çünkü biz buradan şikayetleri dile getirmekle yükümlüyüz. Gelen şikayetler de genellikle bu belediler için. Büyük bir ihtimalle Başkan İlkay Çiçek itirafçı olacak ve bunun mutlaka arkası gelecektir. Çünkü Menderes de gerçekten kötü şeyler olmuş. Savcılıkta bunların hepsi açığa çıklacak. özellikle bu YENİ Parti’ye geçmiş olan isimler için ağır ithamlar var. Zaten baktığın zaman Özgür Özel’in YENİ Parti’nin getirdiği belediye başkanları yapay zeka ile falan getirdik diyolardı… çoğunda sıkıntı var… Görüyoruz zaten bunları da… İlkay Çiçek de AK Parti’ye geçerim umuduyla YENİ Parti’ye geçmemişti CHP’de kalmıştı ama maalesef onu alamazdı AK Parti, almadı da…"