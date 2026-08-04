Son Mühür- Dikili Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Cumhuriyet Meydanı Peyzaj Düzenlemesi Projesi, Çandarlı’nın merkezine yer alacak. Estetik sosyal kullanım alanlarıyla bütün vatandaşların buluşma noktası olacak.

Altyapı çalışmalarıyla güçleniyor

Proje kapsamında otopark, yol ve kaldırım düzenlemeleriyle ilçenin altyapısını güçlendirirken granit ve begonit zemin uygulamaları, modern kent mobilyaları ile aydınlatma sistemleriyle altyapı güç kazandı.

Sosyal alanlar oluşturuldu

Cumhuriyet Meydanı'nda bin 700 metrekarelik yeşil alan düzenlemesi gerçekleştirilirken, alana 76 palmiye, 28 farklı türde ağaç ve 5 bin 566 çalı grubu bitkisi dikildi. Çocuk oyun alanları, bisiklet ve paten kullanımına uygun bölümler ile dinlenme alanları da projede yer aldı.

“Hemşehrilerimizle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyacağız”

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz Cumhuriyet Meydanı’nın yalnızca bir fiziki proje olmadığını belirterek “Cumhuriyetimizin değerlerini yaşatacak, Çandarlı’mıza uzun yıllar hizmet edecek çok kıymetli bir projeyi daha tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. İsmini Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘En büyük eserim’ dediği Cumhuriyet’ten alan ve belediye meclisimizde oy birliğiyle resmileştirdiğimiz Cumhuriyet Meydanı, yalnızca bir meydan olarak görmüyoruz.

Meydanları; kentlerin kalbi ve ortak hafızası olarak görüyoruz. Bu düşünceden hareketle Cumhuriyet Meydanı; çocuklarımızın güvenle oyun oynayacağı, gençlerimizin bisiklet ve paten kullanabileceği, ailelerin keyifle vakit geçirebileceği ve her yaştan vatandaşın günün her saatinde bir araya gelebileceği nitelikli bir kamusal yaşam alanı olacak. Dikili’miz, Çandarlı’mız ve bu güzel ülkemiz için üretmeye, kentimize değer katacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bu anlamlı açılışta ve Deniz Seki konserinde tüm hemşehrilerimizle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyacağız” diye konuştu.