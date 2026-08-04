Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’in Menderes Belediyesi’ne yönelik ‘rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma’ suçlarına yönelik soruşturmada, şafak operasyonu ile saat 05:30'da şüphelilerin evlerine daha sonra saat 06:30'da belediye binasına operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in de bulunduğu 13 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı. 3 şüphelinin ise firari olduğu belirtildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmanın, 7 Mayıs 2026 tarihinde M.Y. isimli bir vatandaşın Menderes Belediyesi’nde yaşandığını ileri sürdüğü usulsüzlüklere yönelik ihbar dilekçesinin ardından başladığı bilgisi edinildi. Yaşananlar, anbean takip edilerek kayıt altına alındı.

İfadeler başlamadı

Öte yandan gözaltındaki şüphelilerin İzmir İl Jandarma Komutanlığı'nda gözaltı süreçleri devam ediyor. Şüphelilerin ifadelerinin henüz alınmaya başlanmadığı öğrenildi. Avukatların, müvekkilleriyle yeni görüşmeye başladığı bilgisi edinildi. Sürecin il jandarma komutanlığında devam edeceği belirtildi.

3 firarinin 2'si teslim oldu, Başkan Yardımcısı kayıp

Sabah saatlerinde İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada 3 kişinin firari olduğu açıklanmıştı. Edinilen bilgilere göre 3 ismin 2'si sabah saatlerinde evinde olmadıklarından dolayı gözaltına alınamadı. Söz konusu 2 isime telefon ile ulaşılarak karakola teslim oldukları öğrenildi. Firariler arasında adı olan Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez'in hala teslim olmadığı ve gözaltına alınmadığı belirtildi.