Gökmen Küçüktaşdemir / Son Mühür - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; Menderes Belediyesinde çıkar sağlamak amacıyla yapı kullanım izni verildiği, inşaat ruhsatı ve imar durumu değişikliği gibi konularda usulsüzlük yapıldığı tespitiyle bu sabah düğmeye basıldı. "Rüşvet", "irtikap", "resmi belgede sahtecilik", "görevi kötüye kullanma" ve "imar kirliliğine neden olma" suçlamalarıyla aralarında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in de bulunduğu şüphelilere yönelik operasyon gerçekleşti.

Soruşturmanın başlamasında kritik rol oynayan mağdur iş insanı Yakup Toprak, Son Mühür TV ekranlarında yayınlanan "Gündem Masası" programının canlı yayınına bağlandı. Gazeteciler Yağmur Daştan ve usta kalem Hasan Çölmekçi’nin sorularını yanıtlayan Toprak, süreç boyunca yaşadıklarını ve uğradıkları mağduriyeti detaylarıyla paylaştı.

"Ruhsat sürecinde rüşvet ve aracı talepleriyle karşılaştık"

Menderes ilçesinde yapmayı planladığı turizm yatırımı sırasında karşılaştığı engellerden ve sonrasında yaşanan mağduriyetten bahseden iş insanı Yakup Toprak şu "Turizm amaçlı bir çiftlik otel konseptinde Menderes’te bir yer kurmak istedim. Tabi bu kurulacakken belediyeden ruhsat alımında müteahitlerimizle mimarlarımızla projemizi anlattık ve ruhsat talebimiz oldu. Öncesinde kabul ettiler. Sonrasında bu belediye başkan yardımcısı Rüzgar beyi aracı kılarak bir takım talepleri oldu. Bundan dolayı bir mağduriyet yaşadık. Sonrasında gerekli birimlere şikayetlerimizi yaptık. Açıkçası Menderes sadece bizimle ilgili değil bizim gibi iş insanlarına da gerçekten büyük zarar verdiler. Talep noktasında, inşaatların durması noktasında, yatırımların gelmemesi açısından… Bu uğurda iş insanlarının yatırımların kaçırıp kendi yatırımlarına dönüştürerek rant elde ettiler." diyerek sözlerine başladı.

"Sizden rüşvet aldılar mı?" sorusuna net yanıt: "400 bin dolar"

Program yöneltilen "Sizden rüşvet aldılar mı?" sorusuna açıkça yanıt veren Toprak, kendisinden alınan meblağı şu sözlerle dile getirdi:

"Evet aldılar. 400 Bin dolar kadar."

"En önemli delilleri sunarak soruşturmaya katkı sağladık"

Soruşturma dosyasının kapsamına ve ellerindeki delilleri adli makamlara teslim etme süreçlerine değinen Yakup Toprak açıklamalarını "Olayla ilgili dosyaları İstanbul Başsavcılığı’na biz öncesinde sunmuştuk. Bu noktada, WhatsApp yazışmalarımız, mesajlarımız, dosyada yer alan haksızlıkları, uğradığımız mağduriyetleri, bütün yargı camiasına anlatmıştık. Bu dosya içinde birkaç dosya olduğunu düşünüyorum. En önemli deliller bizim doysada vardı ve büyük katkısı olduğunu söylüyorlar." şeklinde sürdürdü.

Yatırımların geleceği ve yeni yargı hamlesi

Menderes’teki yarım kalan yatırımlarının akıbeti ve önümüzdeki dönemde atacağı adımlar hakkında konuşan Toprak sözlerini şöyle tamamladı:

"Mevcut yatırım şu an atıl şekilde duruyor. Ama bundan sonraki süreçte iyi bir seçimle ya da iyi bir atanmışlıkla iyi bir belediye başkanı gelirse ve bu yatırımaları desteklerse biz de üstümüze düşen görevi yaparız. Tekrar yargıya gidip yaşanılan tüm bu olayları tekrar dilekçe olarak sunacağım."