Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'e ait olduğu iddia edilen ve bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan WhatsApp yazışmaları İzmir kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Bu iddialar gündemdeki yerini korurken, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'ten yazılı bir açıklama geldi. Başkan Çiçek, yazışmaların yapay zeka ve dijital teknolojiler kullanılarak oluşturulduğunu belirterek, hukuki sürecin başlatıldığını da sözlerine ekledi.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in açıklaması şu şekilde:

"Kamuoyuna

Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, yapay zeka/bilgisayar teknolojileri kullanılarak yapılan ve şahsımı hedef alan gerçekdışı WhatsApp konuşmalarının bazı çevrelerce kamuoyuna yansıtılması kasıtlı bir manipülasyondur.

Tamamen kurgudan ibaret olan üzerinde açıkça oynanmış dijital birer kumpas ürünü olduğu açıkça görülmektedir.

Şahsımın, çalışma arkadaşlarımın ve belediyemizin kurumsal itibarını zedelemeyi amaçlayan bu ahlaksız yöntem, bu işten menfaat elde etmeye çalışan bir takım kişi veya kişilerin düştüğü acizliğin en net göstergesidir.

Bu çirkin tezgahı kuranlardan, yayanlardan ve arkasındaki güçlerden yargı yoluyla en ağır şekilde hesap soracağımı, gerekli hukuki sürecin başlatıldığını kamuoyunun bilgisine sunarım.

Şunu çok net şekilde ifade etmek isterim ki tüm iftiralara, karalama kampanyalarına karşı yılmadan, yorulmadan ilk günkü heyecan ve inançla Menderes’imiz için gece gündüz çalışmaya devam edeceğim.”