SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Aralarında Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in de bulunduğu çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı dev operasyonda, adli makamlara ulaşan şikâyetler ve dosyadaki fiziki, teknik takip verileri belediye içerisindeki rüşvet ağının büyüklüğünü gözler önüne serdi. Soruşturma birimlerince incelenen mesajlaşmalar ve Başkan Çiçek’in sevgilisiyle yaptığı telefon yazışmalarında ortaya çıkan detaylar, kurulan usulsüzlük sisteminin merkezinde doğrudan Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez’in yer aldığını gösterdi. Operasyon günü adresinde bulunamayan ve yurt dışına firar ettiği değerlendirilen Sönmez’in yakalanması için Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri hem yurt içi kaçış noktalarını çembere aldı, hem de olası saklanma noktalarına yönelik operasyonlarını derinleştirdi.

Rüşvet Çarkının Başındaki İsim

Dosyaya giren teknik, fiziki takip verileri, şikâyet dilekçeleri ve Belediye Başkanı Çiçek'in cep telefonu yazışmaları, belediyede kurulan usulsüzlük sisteminin merkezinde Rüzgar Sönmez’in olduğunu gösteriyor. Soruşturma birimlerince organize yapının lideri konumunda olduğu öne sürülen Sönmez'in, belediyedeki yetkilerini kullanarak rüşvet trafiğini bizzat yönettiği iddia ediliyor.

Operasyonu Önceden Haber mi Aldı?

Gözaltı kararlarının uygulandığı sabah ikametinde bulunamayan Sönmez’in, operasyon bilgisini önceden alarak hareket geçtiği değerlendiriliyor. Kulislerde konuşulan iddialara göre, Sönmez’in İspanya’daki yakınlarının yanına gittiği, burada ev satın alarak adli süreçlerden kurtulmak adına iltica başvurusu yapmaya hazırlandığı öne sürülüyor.

Jandarma Adresleri Çembere Aldı

Sönmez’in sınır dışına çıkmış olma ihtimali üzerinde durulurken, yurt içindeki muhtemel kaçış rotaları da kapatıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, firari başkan yardımcısının bağlantılı olduğu, saklanabileceği ya da yardım alabileceği değerlendirilen tüm adreslere eş zamanlı şok baskınlar gerçekleştirdi. Gözaltındaki Belediye Başkanı İlkay Çiçek ve diğer şüphelilerin sorgusu sürerken, jandarma ekipleri soruşturmanın seyrini değiştirecek kilit isim Rüzgar Sönmez’i yakalamak için operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

