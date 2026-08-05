İzmir'deki belediyelere yönelik gerçekleştirilen operasyonların ve soruşturmaların yankıları sürmeye devam ediyor. Son olarak ise Menderes Belediyesi'ne yönelik bir operasyon gerçekleştirilmişti. İlk etapta Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek de dahil olmak üzere 15 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında Başkan İlkay Çiçek'in yanı sıra; Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Taşdemir, İmar ve Şehircilik Müdürü İbrahim Yalça, Plan ve Proje Müdürü Durmuş Parım, Yapı Kontrol Müdürü Ömer Eryılmaz, Plan ve Proje Müdür Vekili Yaprak Uçak, CHP meclis üyeleri Emre Pala ile Ferdi Hepyılmaz, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde görevli İnşaat Teknisyeni Özgür Cem Kömür ile aynı birimde mimar olan Ayşen Boğaziçi Yakut, Eski Yapı Kontrol Müdürleri Sarper Dikmen ile Hüseyin Yıldız ve iş insanı İsmail Pala, Mustafa Pala ve Ahmet Pala yer almıştı. Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez'in ise firari olarak arandığı ifade edilmişti. Firari olarak aranan Rüzgar Sönmez ile ilgili dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.

Ekipler tarafından yakalandı!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında firari olarak aranan Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar SÖNMEZ’ın saklandığı evde MİT ve Emniyet İstihbarat destekli operasyonla İl Jandarma Komutanlığı JASAT unsurları tarafından yakalandığı öğrenildi.