SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen adli soruşturmalar, yerel yönetimlerdeki usulsüzlük ağının işleyiş taktiğini ortaya koydu. Hem Seferihisar hem de Menderes belediyelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda kolluk birimlerinin hazırladığı organizasyon şemaları, usulsüz menfaat ve rüşvet trafiğinin merkezine doğrudan belediye başkan yardımcılarını oturttu.

Seferihisar'ın Kilit İsmi Gökhan Pehlivan Tutuklandı

Soruşturmanın ilk ayağında hedef alınan Seferihisar Belediyesi’nde, imar ve inşaat ruhsatı süreçlerinde yaklaşık 6 milyon lira rüşvet çarkını organize ettiği öne sürülen Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan, Mali Suçlarla Mücadele ekiplerince gözaltına alınmıştı. Dosyadaki banka hareketleri, MASAK raporları ve teknik takip verileriyle rüşvet ağının kilit ismi olduğu belgelenen Pehlivan, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Menderes'te Rüşvetin Bir Numarası Rüzgar Sönmez Firarda

Seferihisar operasyon dalgasının ardından Menderes Belediyesi’ne düzenlenen operasyonda da aynı tablo tekrar etti. Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in de aralarında bulunduğu çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmada, adli makamlara sunulan şikâyet dilekçeleri, dinleme kayıtları ve Başkan Çiçek’in sevgilisiyle yaptığı mesajlaşmalar, kurulan usulsüzlük sisteminin başında yine bir başkan yardımcısı Rüzgar Sönmez'i işaret etti. Her iki belediye başkan yardımcısı, örgüt şemasına göre lider olarak gösterildi.

Jandarma Arama Çalışmalarını Sürdürüyor

Seferihisar’da Gökhan Pehlivan demir parmaklıklar arkasına gönderilirken, Menderes’teki çarkın da kilit ismi olduğu öne sürülen firari Rüzgar Sönmez’in yakalanması için jandarma ekipleri şok operasyonlarını sürdürüyor. Sönmez'in bulunabileceği veya temas kurabileceği tüm adresler çembere alınırken, yurt dışına kaçış iddialarına ilişkin inceleme de çok yönlü olarak yürütülüyor.