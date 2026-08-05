Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’in Menderes Belediyesi’ne yönelik ‘rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma’ suçlarına yönelik soruşturmada, şafak operasyonu ile dün saat 05:30'da şüphelilerin evlerine daha sonra saat 06:30'da belediye binasına operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in de bulunduğu 13 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı. 3 şüphelinin ise firari olduğu belirtilmişti. Şafak operasyonunda gözaltına alınmayan şüphelilerin dün gün içinde teslim olduğu öğrenilmişti. Ancak firariler arasında yer alan Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez'in arama çalışmaları devam ediyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmanın, 7 Mayıs 2026 tarihinde M.Y. isimli bir vatandaşın Menderes Belediyesi’nde yaşandığını ileri sürdüğü usulsüzlüklere yönelik ihbar dilekçesinin ardından başladığı bilgisi edinildi. Yaşananlar, anbean takip edilerek kayıt altına alındığı belirtilmişti.

4 kişinin ifadesi dün alındı, İlkay Çiçek'in en sonda

Öte yandan gözaltındaki 15 şüphelilerin İzmir İl Jandarma Komutanlığı'nda gözaltı süreçleri devam ediyor. Şüphelilerin ifadeleri dün alınmaya başlanmıştı. 4 kişinin ifadelerinin alınmasının dün tamamlandığı öğrenildi. Diğer 11 şüphelinin ifadeleri bugün devam edeceğinin bilgisi edinildi. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in ifadesi ise en son alınacağı öğrenildi. Süreç İzmir il jandarma komutanlığında devam edecek.